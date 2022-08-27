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Son dakika | MİT'ten nokta operasyonu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 27.08.2022 Güncelleme Tarihi: 27.08.2022
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Son dakika | MİT’ten nokta operasyonu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... MİT'in, Irak'ın Süleymaniye-Asos bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonda PKK/KCK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

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