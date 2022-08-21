MİT vurdu İsveç ağladı! Öldürülen terörist için Stockholm'de anma töreni
NATO'ya girmelerinin önündeki en büyük engel PKK'ya destek olan İsveç ve Finlandiya'dan skandal görüntüler gelmeye devam ediyor. İsveç'in başkenti Stockholm'de MİT’in etkisiz hale getirdiği PKK/YPG’nin sözde Amude-Derbesiye eyaleti genel sorumlusu İran asıllı Rezan Cavit kod adlı Yusif Mehmud Rebani için anma töreni gerçekleştirildi.
İsveç ve Finlandiya'nın, Türkiye ile ortak mutabakat görüşmelerinde terör örgütü YPG/PKK ile ortak mücadele sözü vermesine rağmen, terörist yandaşları İsveç'te faaliyetlerine devam ediyor.
MİT'in Suriye Kamışlı'da 6 Ağustos'ta gerçekleştirdiği operasyonla sözkonusu teröristi etkisiz hale getirmişti. Stockholm'de bulunan terör örgütü YPG/PKK yandaşları büyükbaş teröristin öldürülmesine ağıtlar yaktı.
Stockholm'de bir salonu dolduran terör yandaşları öldürülen teröristin fotoğraflarını ve PKK'nın sözde elabaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafını duvara asarak anma töreni gerçekleştirdi.
KAMIŞLI'DAKİ OPERASYONDA ÖLDÜRÜLDÜ
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), Suriye'nin Kamışlı şehrinde gerçekleştirdiği operasyonda, PKK/YPG'nin sözde Amude- Derbesiye eyalet genel sorumlusu 'Rezan Cavit' kod adlı Yusif Mehmud Rebani ile beraberindeki sözde genel istihkam sorumlusu 'Ruhaz Amude' kod adlı Mazlum Esat geçtiğimiz 12 Ağustos tarihinde etkisiz hale getirilmişti.
MİT, sözde Haftanin eyalet sorumlusuyken, Türkiye'nin çok sayıda şehit verdiği eylemlerin sorumlusu 'Rezzan Cavit' kod adlı Yusif Mehmud Rebani'yi etkisiz hale getirmek için özel ekip kurdu. Rebani'nin Suriye'ye görevlendirildiğini tespit eden ekip, sahadaki bilgileri Türkiye'ye göndererek operasyonun planlanmasını sağladı.
Saha ajanlarının bilgileri doğrultusunda gerçekleştirilen operasyon sonucu Mehmud Rebani ve beraberindeki sözde Amude- Derbesiye eyaleti genel istihkam sorumlusu 'Ruhaz Amude' kod adlı Mazlum Esat, etkisiz hale getirildi. Operasyon sonrası MİT'in saha ajanları, yeni operasyon planı kapsamında Kamışlı'dan güvenli şekilde Türkiye'ye geçti.
PKK'NIN İRAN KOLUNDA GÖREV YAPMIŞ
PKK'ya 1990'lı yıllarda katılan terörist Mehmud Rebani, 2010'da örgütün İran kolu PJAK'ın sözde en üst yürütme organı 'Koordinasyon Komitesi'nde 'sorumlu' olarak görev yaptı.
Irak'ın Kandil bölgesinde 2014'te yapılan örgüt konferansının ardından sözde 'Doğu Kürdistan Demokratik ve Özgürlük Kongresi'nin 'kurucu eş başkanı' olarak seçilen Rebani, aynı yıl PKK'nın silahlı kanadı 'HPG Askeri Konseyi'nin de kurucu üyeleri arasında yer aldı. Pençe harekatları öncesinde 2018'de stratejik öneme sahip sözde 'HPG Haftanin eyalet sorumlusu' olarak görevlendirilen terörist Rebani, Haftanin'deki terörist faaliyetleri sırasında, TSK'ya yönelik çok sayıda eylemi organize etti.
Terörist Rebani, 2021'de Barış Pınarı Harekatı'nda terörden arındırılan Resulayn bölgesinin sınır komşusu Amude- Derbesiye bölgesine sözde 'eyalet sorumlusu' olarak görevlendirildi.
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