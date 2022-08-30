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Son dakika | MİT'ten Irak'ın kuzeyine nokta operasyonu

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Giriş Tarihi: 30.08.2022 Güncelleme Tarihi: 30.08.2022
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Son dakika | MİT’ten Irak’ın kuzeyine nokta operasyonu

Son dakika haberi... MİT'ten Irak'ın kuzeyine nokta operasyonu. Mahmur kampı ve Sincar'da terör hedefleri vuruldu, 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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