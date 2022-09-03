Son dakika: Levent Göktaş ve Thodex Kurucusu Faruk Fatih Özer'in iade süreci hakkında açıklama
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Bulgaristan'da yakalanan Levent Göktaş'ın ve Thodex Kurucusu Özer iadesi hakkında açıklamalarda bulundu. Çataklı yaptığı açıklamada, "Bulgaristan ve Arnavutluk'taki süreçler ilerliyor, bir tıkanıklık söz konusu değil" dedi.
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, 'Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı' düzenledi.
LEVENT GÖKTAŞ VE THODEX KURUCUSU NE ZAMAN İADE EDİLECEK? VİDEO TIKLA İZLE
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Bulgaristan'da yakalanan Levent Göktaş'ın ve Thodex Kurucusu Özer iadesi hakkında açıklamalarda bulundu.
Çataklı yaptığı açıklamada, "Bulgaristan ve Arnavutluk'taki süreçler ilerliyor, bir tıkanıklık söz konusu değil" dedi.
Çataklı'nın açıklamalarından önemli bölümler şu şekilde:
Ağustos ayı içerisinde PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 9'u büyük, 29'u orta çaplı olmak üzere toplam 12 bin 563 operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik 858 operasyon yapılmıştır.
Bu operasyonlarda aralarında 5'i liste dışı, 2'si gri, 4'ü turuncu ve 2'si yeşil kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu 16'sı ölü, 60'ı sağ, 14'ü teslim toplam 90 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 77'si PKK/KCK, 13'ü DEAŞ terör örgütü mensubudur
Ağustos ayı içerisinde terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 593'ü PKK/KCK, 554'ü FETÖ, 149'u DEAŞ, 75'i sol terör olmak üzere toplam bin 371 şüpheli gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan kişilerden 131'i PKK/KCK, 139'u FETÖ, 27'si DEAŞ, 13'ü sol terör örgütleri mensubu olmak 310'u ise tutuklanmıştır.
DÖNEN SURİYELİ SAYISI 521 BİN 39'A ULAŞTI
Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 521 bin 39'a ulaşmıştır. Bugün itibariyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı ise 3 milyon 654 bin 866 kişidir.
'KRİPTO TOSUNCUK'UN İADESİ
Çataklı, Bulgaristan'da yakalanan Levent Göktaş ve Arnavutluk'ta yakalanan Thodex kurucusu Özer'in iadesi ilişkin, "Bulgaristan ve Arnavutluk'taki süreçler ilerliyor, bir tıkanıklık söz konusu değil" değerlendirmesinde bulundu.
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