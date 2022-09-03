Levent Göktaş ve Thodex Kurucusu Faruk Fatih Özer'in iade süreci hakkında açıklama

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Bulgaristan'da yakalanan Levent Göktaş'ın ve Thodex Kurucusu Özer iadesi hakkında açıklamalarda bulundu. Çataklı yaptığı açıklamada, "Bulgaristan ve Arnavutluk'taki süreçler ilerliyor, bir tıkanıklık söz konusu değil" dedi.