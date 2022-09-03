Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan Pakistan'daki sel felaketi hakkında flaş açıklama
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda Pakistan’da bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinden etkilenen Pakistan’ın çeşitli bölgelerinde incelemelerde bulundu. Bölgede bulunan Bakanlar basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Pakistan'da bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinden etkilenen Pakistan'ın çeşitli bölgelerinde incelemelerde bulundu. Bölgede bulunan Bakanlar basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum şunları söyledi: Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Pakistan için yardım kampanyası başlattık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, bugün 84 milyonun yüreği Pakistan için atıyor. Cuma günü bütün camilerimizde buna ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da talimatlarıyla yardım kampanyasını başlattı. Belediyelerimiz şu an seferlik içerisinde. Yine İçişleri Bakanlığımız bünyesinde Valilerimiz bu kampanyayı tüm ülkemize yayacaklar ve tüm yardımsever vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin buradaki kardeşlerimize yardım eli uzatacağını biliyorum… Pakistanlı kardeşlerimize gerekli ekipman desteği sağlayarak akabinde kalıcı imalatlarla Endonezya, Sri Lanka ve Arnavutluk'ta olduğu gibi çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
BÖLGE KOMUTANLIĞI'NDA AÇIKLAMA
Bakanlar Kurum ve Soylu, Pakistan'da sel felaketinden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmalarının ardından Badin Bölge Komutanlığı'nda basın açıklaması yaptı.
Pakistan'ın tarihinin en büyük sel felaketi nedeniyle zor bir süreçten geçtiğini dile getiren Bakan Murat Kurum, "Gerçekten çok vahim bir olay. Milyonlarca kardeşimizin etkilendiği, binlerce insanımızın hayatını kaybettiği sel afetini Pakistan'da yaşadık. Ve aslında baktığınız da Pakistan dünyayı kirletmeyen emisyonu neredeyse sıfır olan ülkelerden biri ama global dünyanın içinde maalesef tüm ülkeler birbirlerini etkiliyor." değerlendirmesinde bulundu.
Muson yağmurlarından etkilenen bölgede hasarların çok büyük olduğuna işaret eden Bakan Kurum, "Pakistan'da metrekareye 600-700 kilogram yağışın düştüğü bir afetten bahsediyoruz. Afetin etkilerine baktığınız zaman insanlar evlerde hasar tespitini yapamayacak durumdalar. Çünkü evlerine ulaşamıyorlar. Bugün evlerin hem havadan hem de yerinde incelemelerini yaptık. Evlere ulaşma imkânı yok." dedi.
İNSANİ YARIM ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELENDİ
Muson yağmurlarından etkilenen bölgede yürütülen insani yardım çalışmalarını ve ihtiyaçları yerinde tespit eden Bakan Murat Kurum, selden etkilenen bölgelere ilişkin şu bilgileri paylaştı:
"Şu an burada, öncelikle insanların barınma ve gıda ihtiyaçlarını giderme noktasında bir acili yet söz konusu. Tabii akabinde burada milyonun üzerinde ev hasarı var. Tabii ki geçici barınmadan sonra da kalıcı imalatların yapılması gerekiyor. Şu an hasar tespitle ilgili Bakanlık olarak, yetkili birimlerimize gerekli ekipman desteği sağlayacağız. Akabinde de kalıcı imalatlarla ilgili daha önce Endonezya'da, Sri Lanka ve Arnavutluk'ta olduğu gibi çalışmalarımızı sürdüreceğiz."
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