Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan Pakistan’daki sel felaketi hakkında flaş açıklama

İNSANİ YARIM ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELENDİ

Muson yağmurlarından etkilenen bölgede yürütülen insani yardım çalışmalarını ve ihtiyaçları yerinde tespit eden Bakan Murat Kurum, selden etkilenen bölgelere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Şu an burada, öncelikle insanların barınma ve gıda ihtiyaçlarını giderme noktasında bir acili yet söz konusu. Tabii akabinde burada milyonun üzerinde ev hasarı var. Tabii ki geçici barınmadan sonra da kalıcı imalatların yapılması gerekiyor. Şu an hasar tespitle ilgili Bakanlık olarak, yetkili birimlerimize gerekli ekipman desteği sağlayacağız. Akabinde de kalıcı imalatlarla ilgili daha önce Endonezya'da, Sri Lanka ve Arnavutluk'ta olduğu gibi çalışmalarımızı sürdüreceğiz."