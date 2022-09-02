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Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer yakalandığı Arnavutluk'ta mahkemeye çıkarıldı

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Giriş Tarihi: 02.09.2022 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022
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Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer yakalandığı Arnavutluk’ta mahkemeye çıkarıldı

Son dakika haberleri... Arnavutluk’ta yakalanan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, bu ülkede mahkemeye çıkarıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.

Elbasan Asliye Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya Özer, polisler eşliğinde getirildi.

Elbasan Savcılığı, Özer'in tutuklanmasının yasal olduğunu belirtti ve bu nedenle Özer hakkında tutukluluğun devamını talep etti.

MAHKEMEYE ÇIKARILDI / VİDEO

Duruşmada Özer hakkında alınacak güvenlik önlemleri belirlenecek.

Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.

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