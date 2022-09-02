02 Eylül 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri THODEX vurgununda kayıp 320 milyon TL soğuk cüzdanda mı? Soğuk cüzdan nedir? Şifresi kimde? A Haber'de anlattı

THODEX vurgununda kayıp 320 milyon TL soğuk cüzdanda mı? Soğuk cüzdan nedir? Şifresi kimde? A Haber'de anlattı

THODEX adlı kripto para borsasının kurucusu Faruk Fatih Özer, binlerce kişiyi dolandırdı, kayıplara karıştı, 17 ay sonra yakalandı. Çalınan kripto paraların muhafaza edildiği soğuk cüzdanın Özer'in üzerinde bulunmadığı belirlendi. Peki THODEX vurgununda kayıp 320 milyon TL soğuk cüzdanda mı? Soğuk cüzdan nerede ve şifresi kimde? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı. Avukat Mehmet Kırmızı, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 02.09.2022 10:29 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022 10:32
  • 1
  • 33
THODEX vurgununda kayıp 320 milyon TL soğuk cüzdanda mı? Soğuk cüzdan nedir? Şifresi kimde? A Haber’de anlattı

THODEX vurguncusu Faruk Fatih Özer'in bugün içerisinde Arnavutluk'ta mahkemesinin görülmesi bekleniyor. Türkiye'deki dava sürecine dair veriler teslim edildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 33
THODEX vurgununda kayıp 320 milyon TL soğuk cüzdanda mı? Soğuk cüzdan nedir? Şifresi kimde? A Haber’de anlattı

Mağdurların en çok merak ettiği 320 milyon TL'nin nerede olduğu. Soğuk cüzdanın nerede olduğu merak ediliyor.

  • 3
  • 33
THODEX vurgununda kayıp 320 milyon TL soğuk cüzdanda mı? Soğuk cüzdan nedir? Şifresi kimde? A Haber’de anlattı

Peki soğuk cüzdan nedir? THODEX vurgununda kayıp 320 milyon TL soğuk cüzdanda mı? Şifresi çözülmezse ne olur? Avukat Mehmet Kırmızı, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

  • 4
  • 33
THODEX vurgununda kayıp 320 milyon TL soğuk cüzdanda mı? Soğuk cüzdan nedir? Şifresi kimde? A Haber’de anlattı

Firari Fatih Özer yaklaşık 400 milyon TL ile birlikte yurt dışına kaçtı ve bu parayı soğuk cüzdanla kaçırdığı söylendi.

  • 5
  • 33
THODEX vurgununda kayıp 320 milyon TL soğuk cüzdanda mı? Soğuk cüzdan nedir? Şifresi kimde? A Haber’de anlattı

SOĞUK CÜZDAN NEDİR?

Aslında elimdeki flash belleğe birebir benzeyen internet bağlantısı olmayan kripto paraların saklandığı fiziki aletlere biz soğuk cüzdan diyoruz. Elimdeki birebir soğuk cüzdanla aynısıdır.

SOĞUK CÜZDAN NEDİR? / VİDEO