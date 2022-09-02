THODEX vurgununda kayıp 320 milyon TL soğuk cüzdanda mı? Soğuk cüzdan nedir? Şifresi kimde? A Haber'de anlattı

THODEX adlı kripto para borsasının kurucusu Faruk Fatih Özer, binlerce kişiyi dolandırdı, kayıplara karıştı, 17 ay sonra yakalandı. Çalınan kripto paraların muhafaza edildiği soğuk cüzdanın Özer'in üzerinde bulunmadığı belirlendi. Peki THODEX vurgununda kayıp 320 milyon TL soğuk cüzdanda mı? Soğuk cüzdan nerede ve şifresi kimde? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı. Avukat Mehmet Kırmızı, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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