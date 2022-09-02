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Son dakika: Yurt dışındaki firariler hakkında flaş açıklama! Levent Göktaş nasıl iade edilecek?

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Giriş Tarihi: 02.09.2022 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022
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Son dakika: Yurt dışındaki firariler hakkında flaş açıklama! Levent Göktaş nasıl iade edilecek?

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yurt dışında yakalanan firarilerin iade süreçleri hakkında konuştu. Bakan Soylu yaptığı açıklamada, "Hem Arnavutluk'ta hem Bulgaristan'da hem Karadağ'da hem İtalya'da hem de Arjantin'de takip ediyoruz." dedi. Bakan Soylu aynı zamanda "Levent Göktaş nasıl iade edilecek?" sorusunu da yanıtladı.

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