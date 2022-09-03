TSK'nın tankları "Volkan" ile tam isabet vuracak!

Volkan-M Tank Atış Kontrol Sistemi, M60 ana muharebe tankları için geliştirildi. Sistem, tanklara muharebe koşullarında en üst seviye atış kabiliyeti kazandırmak için basitleştirilmiş sistem mimarisi, etkin gece ve gündüz görüş, yüksek ilk atımda vuruş ihtimali ve durağan ya da hareketli zorlu muharebe, arazi ve hava koşullarında atış kontrol fonksiyonlarının icra edilmesini sağlıyor.

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