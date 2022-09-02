CHP’li Maltepe Belediyesi’ndeki rüşvet çarkında telefon kayıtları ortaya çıktı: Hırsızlık yapsın diye mi koydu oraya Ali abi...

Battal'ın sekreterinin Maltepe'de bir restoranı arayıp 6 kişilik yer ayırmak istediğinde restorandaki görevli, belediye başkan yardımcısı Melih Morsünbül'ün cari hesabının çok biriktiğini söyledi. Bu durumu hazmedemeyen Morsünbül ise restoran sahibini arayıp fırçaladı. 20 bin liranın üzerinde ödeme yapması gereken Morsünbül'ün restoran sahibine "Çalışanınız ağzını toplasın, Haydar Başkanla kurumunuza vermiş olduğumuz kolaylıklar var, çalışanınızın kendini bilmez şekilde konuşmasının da hesabını bende hesabını yapayım" dediği ortaya çıktı. Diğer başkan yardımcısı Haydar Battal'ın ise Morsünbül'le yaptığı konuşmada, "i…nelere bak, pazartesi gider gerekeni yaparız ya, ölçeriz biçeriz ne var ne yok orda bakarız" diyerek restoran hakkında işlem yapacaklarını söylediği kaydedildi.