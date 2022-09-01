CHP’li Maltepe Belediyesi’ndeki rüşvet ağı Başkan Ali Kılıç’a uzandı! Örgüt lideri İBB’nin müdür yardımcısı Haydar Battal





Dosyada en dikkat çeken görüşmelerden biri şu an Maltepe Belediye Başkanı olan Ali Kılıç'ın yardımcısı olan Haydar Battal ile yaptığı görüşmeydi. Başkan Kılıç'ın "...Bir arkadaş, demirli ondan sonra işte orda biliyorsun son yasaya takılmış 65 metrekareden 55 metrekareye falan düşmüş 10 metrekare daha düşmüş, sen yöneticilerle görüş ama bu arkadaş partide bir arkadaş sana yönlendireceğim, zaman zaman şeye ihtiyacımız olabilir iş bitirmeye" şeklinde yaptığı bir konuşma yer aldı.