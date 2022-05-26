Son dakika: CHP'li Maltepe Belediyesindeki rüşvet operasyonunda yeni gelişme! Savcılıktan 12 şüpheliye tutuklama talebi
Son dakika haberi... CHP'li Maltepe Belediyesi’ne yönelik yapılan rüşvet operasyonu soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Gözaltı sürelerinin dolmasının ardından bugün adliyeye getirilen 19 şüpheliden 12’si tutuklama talebiyle, 7’si ise adli kontrol talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
19 ŞÜPHELİ ADLİYEYE GETİRİLDİ
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ek gözaltı süreleri dolan 19 şüpheli bugün İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi.
12 ŞÜPHELİYE SAVCILIKTAN TUTUKLAMA TALEBİ
Savcılık işlemlerinin ardından 19 şüpheliden 12'si tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilirken 7 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Hakimliğe sevk edildi.
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