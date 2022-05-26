26 Mayıs 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: CHP'li Maltepe Belediyesindeki rüşvet operasyonunda yeni gelişme! Savcılıktan 12 şüpheliye tutuklama talebi

Son dakika: CHP'li Maltepe Belediyesindeki rüşvet operasyonunda yeni gelişme! Savcılıktan 12 şüpheliye tutuklama talebi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.05.2022 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022
ABONE OL

Son dakika haberi... CHP'li Maltepe Belediyesi’ne yönelik yapılan rüşvet operasyonu soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Gözaltı sürelerinin dolmasının ardından bugün adliyeye getirilen 19 şüpheliden 12’si tutuklama talebiyle, 7’si ise adli kontrol talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Aralarında CHP'li eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcıları ve şu anda CHP'li İBB'de Tasarım Müdür Yardımcılığı yapan Haydar Battal'ın da olduğu 19 şüpheliye yönelik 'Örgüt olarak rüşvet almak, vermek' 'Aracılık etmek' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından operasyon düzenlenmişti.

19 ŞÜPHELİ ADLİYEYE GETİRİLDİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ek gözaltı süreleri dolan 19 şüpheli bugün İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

12 ŞÜPHELİYE SAVCILIKTAN TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılık işlemlerinin ardından 19 şüpheliden 12'si tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilirken 7 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Hakimliğe sevk edildi.

Maltepe Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu derinleşiyor! MALTEPE BELEDİYESİ'NE YOLSUZLUK OPERASYONU DERİNLEŞİYOR!
CHP’li Maltepe Belediyesi’nde rüşvet çarkı! CHP'Lİ MALTEPE BELEDİYESİ'NDE RÜŞVET ÇARKI!
CHP’li belediyedeki rüşvet ağı Maltepe’ye uzandı CHP'Lİ BELEDİYEDEKİ RÜŞVET AĞI MALTEPE'YE UZANDI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA