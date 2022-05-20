CHP’li Kadıköy Belediyesi’ndeki rüşvet ağı Maltepe’ye uzandı! Skandallar bitmiyor

ESKİ BAŞKAN YARDIMCISI GÖZALTINDA

Kadıköy Belediyesi çalışanlarının karıştığı büyük rüşvet skandalının ardından operasyonlar bu kez Maltepe'ye sıçradı. Buna göre İstanbul'da Maltepe Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. İddialara halen Maltepe Belediyesi'nde görev yapan ve bazı eski belediye başkan yardımcılarının da aralarında olduğu şüpheliler gözaltına alındı.

Maltepe Belediye Başkan Yardımcıları Haydar B. ve Melih M. ile birlikte Özel Kalem Müdürü olduğu iddia edilen Umut P.'nin de gözaltında olduğu iddia edildi. Adreslerde aramalar devam ediyor.