Son dakika: Maltepe Belediyesi'nde rüşvet operasyonu! 5 kişi tutuklandı
Son dakika haberleri... İstanbul Maltepe Belediyesi çalışanlarının da aralarında bulunduğu 22 kişiye yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi tutuklandı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Örgütlü olarak rüşvet almak, vermek, aracılık etmek" ve "Resmi belgede sahtecilik" soruşturmasında mali suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri 20 Mayıs'ta operasyon düzenledi.
Suç tarihinde Maltepe Belediyesi'nin üst yönetiminde görevli kişiler ile zabıta personelinin de aralarında yer aldığı 11'i kamu görevlisi olmak üzere 22 şüpheliden 21'i yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli serbest kalırken 19 kişi ise adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden suç tarihinde Maltepe Belediyesi'nde şuan İBB Tasarım Müdür Yardımcılığı görev yürüten H. B. ve şu an Zeytinburnu Tapu Müdürlüğü yapan Y. C. ile Maltepe Belediyesi'nde görevli bir memurun da bulunduğu toplamda 3'ü kamu çalışanı 5 kişi tutuklandı. 14 şüpheli ise hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Muharrem İnce'den 'kaçacaklar' tepkisi: CHP’de yalan iftira diz boyu! 6'lı masayı da hedef aldı
- 27 Mayıs sigara fiyatları zamlı güncel liste: 2022 JTI, BAT, Philip Morris, Tekel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?
- Son dakika: Yarın benzin ve mazota zam gelecek mi? 28 Mayıs Cumartesi benzin ve motorin zammı ne kadar?
- Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi temel atma programına davet
- Akaryakıt fiyatları zamlı güncel liste: 27 Mayıs benzin, motorin (mazot), LPG litre fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
- Oğuz Gündoğdu neden öldü? Deprem uzmanı Oğuz Gündoğdu kimdir, kaç yaşındaydı? İşte hayat hikayesi...
- İstanbul'da can pazarı! Emniyet şeridinde duran kamyona çarptı
- FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED Haziran ayı faiz kararı açıklandı mı, belli oldu mu?
- Sigara zammı ne zaman uygulanacak? ÖTV artışı ile sigara fiyatlarına ne zaman zam gelecek?
- Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 27 Mayıs Marlboro, Parliament, Muratti, Camel, Kent fiyatları kaç para oldu? ÖTV zammı sonrasında...
- Sigaraya ÖTV zammı son dakika: Sigaraya zam mı geldi? Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte sigara zamlı liste...
- 28. dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 28. dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı?