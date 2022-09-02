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Bakanlar Soylu ve Kurum, sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a geldi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.09.2022
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Bakanlar Soylu ve Kurum, sel felaketinin yaşandığı Pakistan’a geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a geldi.

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