CHP'li belediyelerde bitmeyen işçi eylemleri! Bakırköy... Maltepe... Sarıyer... Kadıköy... Beşiktaş... Kartal... Ataşehir... Saymakla bitmiyor

Son dakika haberi... İstanbul'da AK Partili belediyelerde işçilere yüzde 80 zam yapıldı. CHP'li belediyelerdeki eylemlerin ise sonu gelmiyor. Kimi düşük zam teklifiyle karşılaştı, kiminin ise sigortaları yatırılmadı. Kimilerinin ise Ağustos ayı gelmesine rağmen toplu sözleşmeleri gerçekleşmedi. Konunun detaylarını A Haber muhabiri Hande Bayraktar aktardı.