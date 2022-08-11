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Haberler Galeri CHP'li belediyelerde bitmeyen işçi eylemleri! Bakırköy... Maltepe... Sarıyer... Kadıköy... Beşiktaş... Kartal... Ataşehir... Saymakla bitmiyor

CHP'li belediyelerde bitmeyen işçi eylemleri! Bakırköy... Maltepe... Sarıyer... Kadıköy... Beşiktaş... Kartal... Ataşehir... Saymakla bitmiyor

Son dakika haberi... İstanbul'da AK Partili belediyelerde işçilere yüzde 80 zam yapıldı. CHP'li belediyelerdeki eylemlerin ise sonu gelmiyor. Kimi düşük zam teklifiyle karşılaştı, kiminin ise sigortaları yatırılmadı. Kimilerinin ise Ağustos ayı gelmesine rağmen toplu sözleşmeleri gerçekleşmedi. Konunun detaylarını A Haber muhabiri Hande Bayraktar aktardı.

A Haber
Giriş Tarihi: 11.08.2022 12:10 Güncelleme Tarihi: 11.08.2022 12:11
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CHP’li belediyelerde bitmeyen işçi eylemleri! Bakırköy... Maltepe... Sarıyer... Kadıköy... Beşiktaş... Kartal... Ataşehir... Saymakla bitmiyor

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul'da AK Partili belediyelerde çalışan işçilere yüzde 80 zam yapıldığını açıkladı.

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CHP’li belediyelerde bitmeyen işçi eylemleri! Bakırköy... Maltepe... Sarıyer... Kadıköy... Beşiktaş... Kartal... Ataşehir... Saymakla bitmiyor

Konuyla ilgili A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, "AK Parti'nin olduğu yerde emek zayi olmaz." ifadelerini kullandı.

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CHP’li belediyelerde bitmeyen işçi eylemleri! Bakırköy... Maltepe... Sarıyer... Kadıköy... Beşiktaş... Kartal... Ataşehir... Saymakla bitmiyor

Ancak durum İstanbul'daki bütün belediyelerde bu şekilde değil.

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CHP’li belediyelerde bitmeyen işçi eylemleri! Bakırköy... Maltepe... Sarıyer... Kadıköy... Beşiktaş... Kartal... Ataşehir... Saymakla bitmiyor

İstanbul'da CHP'li ilçe belediyelerindeki eylemlerin sonu gelmiyor.

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CHP’li belediyelerde bitmeyen işçi eylemleri! Bakırköy... Maltepe... Sarıyer... Kadıköy... Beşiktaş... Kartal... Ataşehir... Saymakla bitmiyor

Kimi düşük zam teklifiyle karşılaştı, kiminin ise sigortaları yatırılmadı. Haliyle işçiler eyleme sürüklendi.