CHP’li Maltepe Belediyesi’nde günlük rüşvet çarkı 100-150 bin TL’den başlıyor

İmar usulsüzlüğü için dile getirilen miktar ise dudak uçuklattı. Bu ekibin tüm imar işlemlerinden günlük 100 ile 150 bin lira arasında para aldıkları, bu işi o dönem Maltepe Belediyesi'nde Başkan Yardımcılığı yapan Melih Morsünbül ve eski Maltepe Belediyesi İmar Müdürü ve Başkan Yardımcısı olan, şu anda ise CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Tasarım Müdür Yardımcılığı yapan Haydar Battal organize etti.





RÜŞVET LİSTESİNİ SEKRETERİNE TUTTURDU

Haydar Battal'ın sekreteri tarafından rüşvet listesi tutulduğu, Maltepe'de kaçak yapılaşmanın yoğun olduğu ve Belediye Başkanı Ali Kılıç tarafından usulsüz işletme ruhsatı verildiği iddialar arasında yer alıyor. Gözaltına alınan şüphelilerin 4'ünün zabıta, 4'ünün ise memur olduğu öne sürüldü.