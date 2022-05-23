Maltepe Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu derinleşiyor!
Maltepe Belediyesi’ne yönelik yapılan rüşvet operasyonu soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 18 şüphelinin gözaltına alınmasının ardından şüpheli sayısı 21’e yükseldi. Şüphelilerden biri emniyetten serbest bırakılırken adliyeye getirilen 19 şüpheli için ise savcılık 4 gün daha ek gözaltı kararı verdi. 1 şüpheli için ise yakalama çalışmaları devam ediyor.
Aralarında CHP'li eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcıları ve şu anda CHP'li İBB'de Tasarım Müdür Yardımcılığı yapan Haydar Battal'ın da olduğu 18 şüpheliye yönelik 'Örgüt olarak rüşvet almak, vermek' 'Aracılık etmek' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından operasyon düzenlenmişti.
ŞÜPHELİ SAYISI 21'E ÇIKTI
İstanbul'da, rüşvet suçuna karıştıkları iddia edilen ve suçun işlendiği tarihte CHP'li Maltepe Belediyesinde üst yönetimde olan kişiler ile zabıtaların da aralarında bulunduğu 10'u kamu görevlisi 18 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatılmıştı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada 3 şüphelinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.
19 ŞÜPHELİYE EK GÖZALTI KARARI
Emniyette ifadeleri süren 21 şüpheliden biri işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 1 kişinin yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. 19 şüpheli ise bugün gözaltı sürelerinin dolmasıyla birlikte İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi.
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