Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları isim nihai atama listesi! 2022 Sözleşmeli öğretmen kura sonuçları e-Devlet TIKLA öğren!
Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları isim atama listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Tercih işlemleri 31 Ağustos tarihinde sona eren sözleşmeli öğretmenlik atamaları için sonuç açıklaması bekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 20 bin öğretmen ataması yapılıyor. İşte, Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları isim atama listesi...
2022 Sözleşmeli öğretmen kura sonuçları öğrenmek için araştırmalar sürüyor. Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih işlemleri 27-31 Ağustos tarihleri arasında sona erdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "20 bin Öğretmen Atama Töreni"nde önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından derlenenler;
Milli Eğitim Bakanlığımızın kıymetli mensupları değerli öğretmen adayları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hepiniz hoşgeldiniz. Birazdan ataması yapacağımız öğretmenlere şimdiden başarılar diliyorum.
Öğretmenlerimizin sayısını bu atamayla birlikte toplamda 1 milyon 10 bine çıkarmış oluyoruz. 2002 yılında bu sayısı 526 bin civarındaydı. Hali hazırda görev yapan öğretmenlerimizin 750 binini biz atadık.
"SON 20 YILDA BÜYÜK BİR DÖNÜŞÜME İMZA ATTIK"
Okullarımızdaki altyapı ve öğretmen eksikliğinden dolayı derslerin çoğu boş geçiyordu. Büyükşehir merkezlerde bile öğrencilerimiz sağlıksız, kalabalık sınıflarda ders görüyordu.
Branş öğretmenine ulaşmanın adeta lüks sayıldığı bu tabloya biz son verdik. Son 20 yılda çok büyük bir dönüşüme imza attık. 28 Şubat sürecinde kılık kıyafetinden dolayı sadece üniversite hakkı elinden alınan değil istihdamda da sıkıntı yaşayan kadınlarımıza yönelik adaletsizliği giderdik.
ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU
Ülkemize ve milletimize hizmet etmek isteyen herkes özgürce haksızlığa uğramadan bu vazifesini yerine getirebiliyor. Bizden önceki iktidarlar yıllarca öğretmenlik meslek kanunu üzerinden siyaset yaptı. Yaklaşık 60 yıldır sürüncemede bırakılan bu meseleyi yine biz çözdük.
BOYKOT ÇAĞRISINA TEPKİ
Bütün bu kazanımlar ülkemizde birilerini rahatsız ediyor. Topyekun eğitim sistemimize faydası olan böyle bir şeyi bile istismar ediyorlar. 20 bin öğretmen ataması gerçekleşti! Başkan Erdoğan: Sizleri siyasi malzeme yapmaya çalışanlar var. Boykot çağrısı öğretmenlerimizi siyasi malzeme olarak kullanmayı amaçlıyor. Eğitimi ve öğretmenlerimizi siyasi malzeme yapmak doğru bir yaklaşım değil.
Birçok alanda çocuklarımız yeni sınamalarla yüzleşiyor. Türkiye dair hiçbir projesi olmayanların boykot çağrısı tamamen art niyetli bir girişimdir. Bize yavrularımızla haşır neşir olacak öğretmenler lazım. Böyle caddelerde sokaklarda dolaşanlar değil.
Sosyal medyadan yayılan popüler kültürün zararlı etkilerinden çocuklarımızı korumalıyız. Bedenen sınıfta zihnen başka yerde olan çocuklar görüyoruz.
Çocuklarımıza özgüven ve atılım ruhu aşılayacak bir perspektifle bu çalışmaları yürütmeliyiz. Yıllarca emek verdiniz, çok büyük fedakarlıklarda bulundunuz. Bugünler için çabaladınız, ailelerinizin gurur haline geldiniz."
GÖREV TARİHLERİ AÇIKLANDI
Sözleşmeli öğretmen ataması Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Atanan 20 bin öğretmenin 12 Eylül'de görevine başlayacağını belirten Başkan Erdoğan, "10 bini İstanbul'da. Açık var" dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN ATAMASI YAPILAN ÖĞRETMENLERE SESLENDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün 20 bin öğretmen atama törenine katıldı. Yapılan kura sonrası öğretmenlerin görev yerleri açıklanırken, Başkan Erdoğan Twitter'dan ataması yapılan öğretmenlere seslendi.
Başkan Erdoğan'ın yaptığı paylaşım şu şekilde:
Bugün atamasını yaptığımız değerli öğretmenlerimiz… Her biriniz en az 16 yıl süren bir eğitim sürecini başarıyla tamamlayarak bugünlere ulaştınız. Yıllarca emek verdiniz, gecenizi gündüzünüze kattınız, ideallerinizi gerçekleştirmek için çok büyük fedakârlıklarda bulundunuz. Zahmetsiz rahmet olmayacağının bilinciyle hep bugünler için çalıştınız, çabaladınız, ailelerinizin gururu hâline geldiniz. Bugünden itibaren öğretmen olarak artık yeni bir hayata merhaba diyorsunuz. Görev yapacağınız okullarda kendi geleceğinizle birlikte ülkemiz ve istikbalimiz açısından da önemli sorumluluklar üstleneceksiniz. Ülkemizin gelecekte her alanda ihtiyaç duyacağı insan kaynağı gibi geleceğin anne-babalarını da sizler yetiştireceksiniz. Yarının aydınlık, güçlü ve müreffeh Türkiye'sinin inşasına yeri asla doldurulamayacak katkılarda bulunacaksınız. Öğretirken sizler de yeni şeyler öğrenecek, kendinizi geliştireceksiniz. Size hayranlıkla bakan öğrencilerinize ahlaklı, dürüst ve başarılı olmayı öğreteceksiniz. Öğretmenlik elbette sizlerin iaşe kapısıdır ancak sıradan bir memurluk, sıradan bir iş de değildir. Gün gelecek, yetimlerin sığındığı babası, öksüzlerin şefkat aradığı annesi olacaksınız. Gün olacak, kendisine istikamet çizmeye çalışan gençlerimize rehberlik edeceksiniz. Sizlerden omuzlarınızda taşıdığınız bu mesuliyetlerin şuuruyla görevinizi en güzel şekilde ifa etmenizi bekliyorum. Derse girdiğiniz her gün, aynı zamanda Türkiye'nin geleceğini de şekillendirdiğinizi, istikbaline yön verdiğinizi lütfen unutmayın. Sınıflarınızda birlikte vakit geçireceğiniz çocukların milletimizle birlikte gözünü ülkemize yöneltmiş yüz milyonarca kardeşimizin de umudu olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Her birinizi, sizleri bugünlere hazırlayan anne-babalarınızı, yetişmenize vesile olan öğretmenlerinizi ve hocalarınızı tebrik ediyorum. Ulvi mesleğinizde sizlere başarılar diliyorum. Rabbim yolunuzu, bahtınızı açık etsin…
EĞİTİMDE BÜYÜK DÖNÜŞÜM
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 20 bin öğretmen atamasının ardından sosyal medya adresinden paylaşımda bulundu.
Başkan Erdoğan "Atamasını gerçekleştirdiğimiz 20 bin öğretmenimizin eğitim kadromuza katılmasıyla 2002 yılında 526 bin civarında olan öğretmen sayımızı yaklaşık 1 milyon 10 bine çıkarmış oluyoruz." ifadelerini kullandı.
Atamasını gerçekleştirdiğimiz 20 bin öğretmenimizin eğitim kadromuza katılmasıyla 2002 yılında 526 bin civarında olan öğretmen sayımızı yaklaşık 1 milyon 10 bine çıkarmış oluyoruz. pic.twitter.com/EBTBmHRqDQ— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 1, 2022
99 BRANŞTA TOPLAM 20 BİN ÖĞRETMEN
Bakanlıkça 99 branşta toplam 20 bin öğretmen atanacak. Beden eğitimi alanı için ayrılan 319 kişilik kontenjanın 31'i için milli sporcular arasından atama yapıldı.
En fazla öğretmen ataması, 7 bin 503 kişiyle okul öncesi alanında gerçekleştirilecek. Bu branşı 2 bin 223 kişiyle sınıf öğretmenliği, 1250 kişiyle özel öğretim öğretmenliği, 1218 kişiyle din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, 1004 kişiyle ilköğretim matematik öğretmenliği takip etti.
Bugün ataması yapılacak 20 bin öğretmenin yeni eğitim-öğretim dönemiyle birlikte görevlerine başlaması planlanıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, atamaların yüzde 50'sinin İstanbul'a yapılmasının planlandığını açıklamıştı. Bakanlıkça 99 branşta toplam 20 bin öğretmen atanacak. Beden eğitimi alanı için ayrılan 319 kişilik kontenjanın 31'i için milli sporcular arasından atama yapılacak.
En fazla öğretmen ataması, 7 bin 503 kişiyle okul öncesi alanında gerçekleştirilecek. Bu branşı 2 bin 223 kişiyle sınıf öğretmenliği, 1250 kişiyle özel öğretim öğretmenliği, 1218 kişiyle din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, 1004 kişiyle ilköğretim matematik öğretmenliği takip edecek.
17-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında sözlü sınav sonuçlarına itirazlar alınacak ve bu itirazlar, 22 Ağustos sonuçlandırıldı.
Atama tercihleri 27-31 Ağustos tarihleri arasında alındı.
Atama sonuçları ise 1 Eylül 2022'de açıklanacak.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?
Buna göre; 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları 1 Eylül'de e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.
ÖĞRETMEN ATAMASI CANLI YAYIN VAR MI?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 20 bin öğretmen ataması yapılacak. Atama töreni başladığında haberimizde canlı yayın ekranı yer alacaktır...
ÖĞRETMEN ATAMASININ YÜZDE 50'Sİ İSTANBUL'A OLACAK
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçtiğimiz günlerde katıldığı televizyon programında öğretmen adaylarının atamasıyla ilgili yöneltilen soruya şöyle yanıt vermişti:
"Eğitim sistemimizde 1.2 milyon öğretmenimiz var. Bu öğretmenlerin yüzde 75'i son 19 yılda atandı. Yaklaşık 730 bin öğretmenimiz son 19 yılda atandı. Atanma yapılmayan hiçbir yıl yok. Hükümetimizin öğretmen atamamayla ilgili bir şeyi yok.
Öğretmen ataması 2022 yılında olacak. Çalışmalarımız nihayetlendi. Maliye Bakanımızla da görüşmelerimiz bitti. İnşallah 2022-2023 öğretim yılında, yani eylülün ilk haftasında atamalar yapılacak şekilde süreci kamuoyuyla paylaşacağız. Atamaların yüzde 50'sini İstanbul'a yapacağız. İstanbul'u gerçekten merkeze aldık. İstanbul'un hem fiziki imkanlarını artırma hem de öğretmen ihtiyacı ile ilgili güçlü destek vermeye çalışıyoruz."
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