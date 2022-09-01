Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları isim nihai atama listesi! 2022 Sözleşmeli öğretmen kura sonuçları e-Devlet TIKLA öğren!

BOYKOT ÇAĞRISINA TEPKİ

Bütün bu kazanımlar ülkemizde birilerini rahatsız ediyor. Topyekun eğitim sistemimize faydası olan böyle bir şeyi bile istismar ediyorlar. 20 bin öğretmen ataması gerçekleşti! Başkan Erdoğan: Sizleri siyasi malzeme yapmaya çalışanlar var. Boykot çağrısı öğretmenlerimizi siyasi malzeme olarak kullanmayı amaçlıyor. Eğitimi ve öğretmenlerimizi siyasi malzeme yapmak doğru bir yaklaşım değil.

Birçok alanda çocuklarımız yeni sınamalarla yüzleşiyor. Türkiye dair hiçbir projesi olmayanların boykot çağrısı tamamen art niyetli bir girişimdir. Bize yavrularımızla haşır neşir olacak öğretmenler lazım. Böyle caddelerde sokaklarda dolaşanlar değil.