Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları isim nihai atama listesi! 2022 Sözleşmeli öğretmen kura sonuçları e-Devlet TIKLA öğren!

GÖREV TARİHLERİ AÇIKLANDI

Sözleşmeli öğretmen ataması Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Atanan 20 bin öğretmenin 12 Eylül'de görevine başlayacağını belirten Başkan Erdoğan, "10 bini İstanbul'da. Açık var" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN ATAMASI YAPILAN ÖĞRETMENLERE SESLENDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün 20 bin öğretmen atama törenine katıldı. Yapılan kura sonrası öğretmenlerin görev yerleri açıklanırken, Başkan Erdoğan Twitter'dan ataması yapılan öğretmenlere seslendi.

Başkan Erdoğan'ın yaptığı paylaşım şu şekilde:

Bugün atamasını yaptığımız değerli öğretmenlerimiz… Her biriniz en az 16 yıl süren bir eğitim sürecini başarıyla tamamlayarak bugünlere ulaştınız. Yıllarca emek verdiniz, gecenizi gündüzünüze kattınız, ideallerinizi gerçekleştirmek için çok büyük fedakârlıklarda bulundunuz. Zahmetsiz rahmet olmayacağının bilinciyle hep bugünler için çalıştınız, çabaladınız, ailelerinizin gururu hâline geldiniz. Bugünden itibaren öğretmen olarak artık yeni bir hayata merhaba diyorsunuz. Görev yapacağınız okullarda kendi geleceğinizle birlikte ülkemiz ve istikbalimiz açısından da önemli sorumluluklar üstleneceksiniz. Ülkemizin gelecekte her alanda ihtiyaç duyacağı insan kaynağı gibi geleceğin anne-babalarını da sizler yetiştireceksiniz. Yarının aydınlık, güçlü ve müreffeh Türkiye'sinin inşasına yeri asla doldurulamayacak katkılarda bulunacaksınız. Öğretirken sizler de yeni şeyler öğrenecek, kendinizi geliştireceksiniz. Size hayranlıkla bakan öğrencilerinize ahlaklı, dürüst ve başarılı olmayı öğreteceksiniz. Öğretmenlik elbette sizlerin iaşe kapısıdır ancak sıradan bir memurluk, sıradan bir iş de değildir. Gün gelecek, yetimlerin sığındığı babası, öksüzlerin şefkat aradığı annesi olacaksınız. Gün olacak, kendisine istikamet çizmeye çalışan gençlerimize rehberlik edeceksiniz. Sizlerden omuzlarınızda taşıdığınız bu mesuliyetlerin şuuruyla görevinizi en güzel şekilde ifa etmenizi bekliyorum. Derse girdiğiniz her gün, aynı zamanda Türkiye'nin geleceğini de şekillendirdiğinizi, istikbaline yön verdiğinizi lütfen unutmayın. Sınıflarınızda birlikte vakit geçireceğiniz çocukların milletimizle birlikte gözünü ülkemize yöneltmiş yüz milyonarca kardeşimizin de umudu olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Her birinizi, sizleri bugünlere hazırlayan anne-babalarınızı, yetişmenize vesile olan öğretmenlerinizi ve hocalarınızı tebrik ediyorum. Ulvi mesleğinizde sizlere başarılar diliyorum. Rabbim yolunuzu, bahtınızı açık etsin…