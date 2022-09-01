Milli Mücadele kahramanlarının torunları konuştu: Devletimiz bizi gururlandırdı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliğine katılan milli mücadele kahramanlarının torunları, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın davetinin kendilerini gururlandırdığını söyledi
Milli mücadelenin kahramanlarının torunları 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100.yılı etkinlikleri kapsamında Başkan Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da bir araya geldi.
Kahramanların torunları, Büyük Taarruzun 100. yılı anma etkinleri dolayısıyla Anıtkabir, Devlet Mezarlığı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Çankaya Köşkü'nde atalarını yad etti. Aralarında Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının yakınlarının da bulunduğu davetliler, büyük zaferin yüzüncü yılında unutulmaz anlar yaşadı. Atalarının yazdığı tarihin Ankara'da aynı ruh ve heyecanla kutlandığına şahitlik ettiklerini ifade eden aileler duygulandı, gurur ve heyecanı bir arada yaşadı. 100 yıl önce yazılan şanlı destanın şahitlerinin yakınları yeniden canlanan tarihi SABAH'a anlattı:
BİR ARAYA GETİRİLMEMİZ TARİFSİZ DUYGU
* Atatürk'ün dayısının torunu Feyzullah Aldırma(58): İlk kez böyle güzel bir program düzenlendi. Çok memnun olduk. 100.yılında bu organizasyonun yapılması bizleri sevindirdi. Organizasyon mükemmeldi. Bu konuda ev sahibi Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bizleri, atalarımızın silah arkadaşlarının ailelerini toplamaları ayrı bir gurur verici olaydı, aileler olarak çok sevindik. Büyük zaferin 100. yılında ülkemizin yönetildiği Külliye'de şanlı tarihi yazan atalarımızın yakınları ile bir arada olmak tarif edilemeyecek güzellikteydi. Hislerimi kelimelerle anlatmak imkansız. Devletimiz bize gururu yaşattı.
Cumhurbaşkanımızla tebrik esnasında sohbet ettik. Bayramımızı kutladı. Bu organizasyon ilk kez yapıldı ve bunun devamının gelmesini isteriz. Gençlerimizin, ülkenin nasıl kurulduğunu, ne gibi mücadeleler verildiğini, milli günlerimizi, tarihimizi öğrenmesi kesinlikle lazım. Bu tarz etkinlikler de büyük bir fırsat. Yapılan büyük işleri takdir etmek lazım. Çok memnunuz Cumhurbaşkanımız bizi hatırladı, onore etti. Hatırlanmak önemli. Tarihimiz bizim için çok önemli.
UNUTULMAMAK TARİFSİZ VE GÜZEL
* İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon: Milli mücadele kahramanlarının aileleri olarak ilk kez böyle büyük bir etkinlikte bir araya geldik. Muazzam bir konser izledik. Böylesine güzel bir konser izlememiştim. Özellikle deniz, hava ve kara kuvvetlerimizin ve mehterimizin Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın bir arada olduğu konser muhteşemdi. Tarifsiz duygular içindeyim. Unutulmaz bir gündü. Dedelerimizin silah arkadaşlarının torunları ile tanışma fırsatı yakaladık. Anılarımızı paylaştık, duygu dolu anlar yaşadık. Ülkemiz için bedel ödemiş kahramanların aileleri olduğumuz için bir kez daha gurur duyduk. Atalarımızın verdiği mücadeleyi 100. yıl kutlama etkinliğinde birebir yaşadık. Ev sahipleri Cumhurbaşkanımız ve eşi hanımefendi bizleri çok güzel ağırladı. Atalarımızın ve bizlerin unutulmaması harikaydı. Dedelerimizin unutulmaması, o mücadele ruhunun gençlere öğretilmesi lazım. Gençlerimizin, tarihine sahip çıkıp ileriye gitmeleri gerekiyor. Tarihi bilen, her şeyi bilir anlar ve tanır.
TARİHİMİZİ YENİDEN YAŞADIM
* Halide Edip Adıvar'ın torunu Ömer Sayar (88): Büyük Zaferin 100. yılında tarihi yeniden yaşadık. Bizleri bir araya getirdiği için Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim. Davet edildiğimiz için çok mutlu oldum. Bu bir vefa ve kadirşinaslık gösterisidir. Organizasyon mükemmeldi. Tarihimizi yazan atalarımızın aileleri olarak coşkulu kutlamada yer almak ayrıcalıktı. Eski günlere döndük.
Babaannem Halide Edip ile 13 yıl birlikte yaşamıştım. Onun anlattığı tarihi yeniden yaşamak tüyler ürperticiydi. Külliye'de o anlar hafızamda canlandı. Atatürk'ün soğukkanlılığı ve silah arkadaşlarının cesur yürekliliğini kalbimde hissettim. Davete gittiğimde bunun devamlı olacağını düşünmemiştim. Şimdi anlıyorum ki bunun devamlılığı olacak. Cumhurbaşkanımızın yaptığı bu jest, gönlümde silinmeyecek şekilde yer etti. Bu, bir muhabbetin ifadesidir.
100. YILA YAKIŞIR BİR KUTLAMA OLDU
* Kurtuluş Savaşı Komutanı Korg. Nihat Anılmış'ın torunu Neriman Semra Akgün: Çok güzel bir programdı. Devletimizin bizleri hatırlaması gurur verirciydi. Organizasyon tek kelime ile harikaydı.
Zaferin 100. Yılına, devletimizin şanına yakışır bir kutlama oldu. Emeği geçen başta reisi cumhurumuz olmak üzere herkese çok teşekkür ederiz. Tarihimiz yeniden canlandı. Duygularımızı tarif etmek inanılmazdı. Devlet Mezarlığı'nda, cumhurbaşkanımız bizlerle birlikte mezarları tek tek ziyaret ederek karanfiller bıraktı ve dua etti.
Programa kurtuluş mücadelesi veren atalarımızın yakınlarının davet edilmesi çok anlamlı oldu. Bu tür organizasyonların devamını arzu ediyoruz.
KİMLER DAVET EDİLDİ?
Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü, Milli Mücadele'de görev almış komutanların ve mücadelenin kahramanlarının torunları ve akrabalarıyla kutlandı. Mustafa Kemal Atatürk'ün dayısının torunu Feyzullah Aldırma ve eşi Ayşe Hülya Aldırma, İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker, Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon, Halide Edip Adıvar'ın torunu Ömer Sayar ve eşi Nihal Sayar, Fevzi Çakmak'ın torunu Fatmanur Çakmak, İzzettin Çalışlar'ın torunu İzzettin Çalışlar, Mehmet Kazım Orbay'ın torunu Murat Ünlütürk ve eşi Beril Ünlütürk, Mustafa Haydar Muğlalı'nın torununun oğlu Oğuz Akın İşiten, Mehmet Nihat Anılmış'ın torunu Neriman Semra Akgün, Kazım Karabekir'in torunu İclal Cankorel ve eşi Bilge Cankorel, Ali Efe Yörük'ün torunu Şemsi Nur Yörük, Onbaşı Seyit Çabuk'un torunları Şaban Çabuk ve Bayram Özçetin ile Tınaz'ın kardeşi Emine Hanım Darende'nin aralarında olduğu milli mücadele komutanları ve kahramanlarının akrabaları etkinliklere onur konuğu olarak katıldı.
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