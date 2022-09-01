Milli Mücadele kahramanlarının torunları konuştu: Devletimiz bizi gururlandırdı

Zaferin 100. Yılına, devletimizin şanına yakışır bir kutlama oldu. Emeği geçen başta reisi cumhurumuz olmak üzere herkese çok teşekkür ederiz. Tarihimiz yeniden canlandı. Duygularımızı tarif etmek inanılmazdı. Devlet Mezarlığı'nda, cumhurbaşkanımız bizlerle birlikte mezarları tek tek ziyaret ederek karanfiller bıraktı ve dua etti.

Programa kurtuluş mücadelesi veren atalarımızın yakınlarının davet edilmesi çok anlamlı oldu. Bu tür organizasyonların devamını arzu ediyoruz.

KİMLER DAVET EDİLDİ?

Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü, Milli Mücadele'de görev almış komutanların ve mücadelenin kahramanlarının torunları ve akrabalarıyla kutlandı. Mustafa Kemal Atatürk'ün dayısının torunu Feyzullah Aldırma ve eşi Ayşe Hülya Aldırma, İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker, Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon, Halide Edip Adıvar'ın torunu Ömer Sayar ve eşi Nihal Sayar, Fevzi Çakmak'ın torunu Fatmanur Çakmak, İzzettin Çalışlar'ın torunu İzzettin Çalışlar, Mehmet Kazım Orbay'ın torunu Murat Ünlütürk ve eşi Beril Ünlütürk, Mustafa Haydar Muğlalı'nın torununun oğlu Oğuz Akın İşiten, Mehmet Nihat Anılmış'ın torunu Neriman Semra Akgün, Kazım Karabekir'in torunu İclal Cankorel ve eşi Bilge Cankorel, Ali Efe Yörük'ün torunu Şemsi Nur Yörük, Onbaşı Seyit Çabuk'un torunları Şaban Çabuk ve Bayram Özçetin ile Tınaz'ın kardeşi Emine Hanım Darende'nin aralarında olduğu milli mücadele komutanları ve kahramanlarının akrabaları etkinliklere onur konuğu olarak katıldı.