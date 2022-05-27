27 Mayıs 2022, Cuma
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Maltepe Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 5 tutuklama
Son dakika haberleri… İstanbul Maltepe Belediyesi’ne düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü kamu çalışanı 5 kişi tutuklandı. 14 şüpheli ise hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.