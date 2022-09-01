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20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları sorgula: meb.gov.tr sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı?

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Giriş Tarihi: 01.09.2022
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20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları sorgula: meb.gov.tr sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı?

meb.gov.tr sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri 31 Ağustos günü sona eriyor. Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları 1 Eylül'de belli olacak. Peki, meb.gov.tr sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı?

meb.gov.tr sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları sorgulama nereden yapılır? sorularıın cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasının yüzde 50'si İstanbul'a yapılacağı açıklanırken atama sonuçları 1 Eylül'de belli olacak. Peki, meb.gov.tr sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı?

Öğretmen Atama sonuçları için beklenen gün geldi. Sözleşmeli öğretmenlik atama başvuruları temmuz ayında alındı. Adaylar sözlü sınavlara 1 Ağustos ve 13 Ağustos tarihleri aralığında girdiler. Sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından atama tercihleri tamamlandı. Şimdi sıra sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçlarında. Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek

ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğretmen atama sonuçları 1 Eylül tarihinde açıklanacak. Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik verilecektir. Eşitliğin bu şekilde de bozulmaması durumunda ise atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecektir.

Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, e-devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçlarını kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecektir.

Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri cep telefonu numaralarına atama sonucu kısa mesaj yoluyla bildirilecektir.

Atama kararnameleri il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir.

İl millî eğitim müdürlükleri, illerine atanan öğretmenler için 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu, 3 Haziran 2022 tarihli ve 31855 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemini ivedilikle başlatacaktır.

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