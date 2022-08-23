SGK düzenlemesi Resmi Gazete'de! Tahsil usulünde değişiklik! Taksitlendirme geldi
Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarının 6183 sayılı amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanunun 48/a maddesine göre tecil ve taksitlendirilmesine ilişkin yönetmelikte değişikliğe gidildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte detaylar...
Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarının 6183 sayılı amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanunun 48/a maddesine göre tecil ve taksitlendirilmesine ilişkin yönetmelikte değişikliğe gidildi.
MADDE 1- 31/5/2018 tarihli ve 30437 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48/A Maddesine Göre Tecil ve Taksitlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "en az" ibaresi "en fazla" şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 10- (1) 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden yapılan tecil ve taksitlendirme işlemlerinde kullanılan yetkiler, aynı Kanunun 48/A maddesine istinaden yapılan tecil ve taksitlendirme işlemlerinde de geçerlidir.
(2) Söz konusu yetkilerin kullanılmasında borçlunun, tahsilatla görevli o ünitece takip edilen tüm işyerlerinden kaynaklanan borçları, borç türü bazında ayrı ayrı değerlendirilir."
MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.
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