23 Ağustos 2022, Salı
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Necip Hablemitoğlu'na suikast talimatı FETÖ'den! Suikastta sır perdesi aralandı
Akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesi soruşturmasında tutuklanan eski istihbaratçı Enver Altaylı, FETÖ Türkiye imamı Mustafa Özcan'dan suikast talimatı aldı. Suikasta giden süreci de Altaylı koordine etti. Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.