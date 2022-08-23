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Necip Hablemitoğlu'na suikast talimatı FETÖ'den! Suikastta sır perdesi aralandı

A Haber
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Giriş: 23.08.2022 09:34
Akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesi soruşturmasında tutuklanan eski istihbaratçı Enver Altaylı, FETÖ Türkiye imamı Mustafa Özcan'dan suikast talimatı aldı. Suikasta giden süreci de Altaylı koordine etti. Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
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