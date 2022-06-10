Son dakika: Necip Hablemitoğlu cinayetinde flaş gelişme! Aranan Tan Dervişoğlu yakalandı

HURDACI BULUNDU

Suikastte kullanılacak cep telefon hatlarının Nuri Gökhan Bozkır ile aynı birimde görev yapan sağlık astsubay Kamil Metin'in cep telefonu satış işyeri bulunan kardeşinden temin edildiği belirlenirken, Nuri Gökhan Bozkır'ın 2002 yılında Alay Komutanı Levent Göktaş'ın kendisini makamına çağırdığı, hedef kişinin Necip Hablemitoğlu olduğunu, Hablemitoğlu'nun evinin bulunduğu bölgede keşif faaliyete yapmasını istediği belirtildi.

SORGUDA TETİKÇİNİN DEŞİFRE OLMASI BEKLENİYOR

Suikastçiyi olay yerine götürmesini de makam odasında Levent Göktaş'ın kendisine tebliğ ettiğini söyleyen Nuri Gökhan Bozkır'ın eylemi sahada koordine eden ismin ise Fikret Emek olduğunu belirttiği, ayrıca suikastin provasının da yapıldığını anlattığı öğrenildi.



Suikastçinin eylem öncesinde Levent Göktaş'ı aradığını anlatan Bozkır, "suikastçi telefondaki kişiye Mete abi diye hitap etti. Mete abi Göktaş'ın operasyonlarda kullandığı kod isimdi" dedi.