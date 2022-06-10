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Son dakika: Necip Hablemitoğlu cinayetinde flaş gelişme! Aranan Tan Dervişoğlu yakalandı

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Giriş Tarihi: 10.06.2022 Güncelleme Tarihi: 10.06.2022
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Son dakika: Necip Hablemitoğlu cinayetinde flaş gelişme! Aranan Tan Dervişoğlu yakalandı

Son dakika haberleri... Necip Hablemitoğlu cinayeti davasında aranan isimlerden Tan Dervişoğlu yakalandı. İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alınan Dervişoğlu, Ankara TEM Şube'ye sevk edildi.

20 yıl önce Ankara'daki evinin önünde Necip Hablemitoğlu'nun ölümüne neden olan silahlı saldırıyla ilgili aranan Tan Dervişoğlu, İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındı. Dervişoğlu, Ankara TEM Şube'ye sevk edildi.

Ankara'da 20 yıl önce evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Necip Hablemitoğlu suikastıyla ilgili 9 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, şüphelilerden 7'si yakalanmıştı.

Suikast talimatını verdiği iddia edilen Levent Göktaş'ın halen arandığı öğrenilirken, operasyon sırasında yurtdışında olduğu belirtilen emekli asker Tan Dervişoğlu da Türkiye'ye döndü.

Dervişoğlu'nun İstanbul Havalimanında gözaltına alınarak Ankara TEM Şubesine getirildi.

KIZININ EVİNDE BASKINI DUYUNCA FİRAR ETMİŞ
Alınan ifadelerde Hablemitoğlu suikast talimatını verdiği iddia edilen Levent Göktaş'ın Ankara Söğütözü'nde kendisine ait avukatlık bürosunun adresini MERNİS'e bildirdiği, operasyon gecesi İstanbul Sarıyer'de kızının yaşadığı rezidansta olduğu, İstanbul'da eşinin kaldığı eve şafak vakti yapılan baskını duyunca da firar ettiği öğrenildi.

Pendik-Kartal civarında kullandığı cep telefonunu tamamen kapatan Göktaş'ın aracını da terk etmiş olabileceği, Levent Göktaş'ın yakalanması için polisin operasyonlarının sürdüğü öğrenildi. Diğer firari isim Tan Dervişoğlu'nun ise 3 ay önce Güney Afrika'ya gittiği belirlendi.

HURDACI BULUNDU
Suikastte kullanılacak cep telefon hatlarının Nuri Gökhan Bozkır ile aynı birimde görev yapan sağlık astsubay Kamil Metin'in cep telefonu satış işyeri bulunan kardeşinden temin edildiği belirlenirken, Nuri Gökhan Bozkır'ın 2002 yılında Alay Komutanı Levent Göktaş'ın kendisini makamına çağırdığı, hedef kişinin Necip Hablemitoğlu olduğunu, Hablemitoğlu'nun evinin bulunduğu bölgede keşif faaliyete yapmasını istediği belirtildi.

SORGUDA TETİKÇİNİN DEŞİFRE OLMASI BEKLENİYOR
Suikastçiyi olay yerine götürmesini de makam odasında Levent Göktaş'ın kendisine tebliğ ettiğini söyleyen Nuri Gökhan Bozkır'ın eylemi sahada koordine eden ismin ise Fikret Emek olduğunu belirttiği, ayrıca suikastin provasının da yapıldığını anlattığı öğrenildi.

Suikastçinin eylem öncesinde Levent Göktaş'ı aradığını anlatan Bozkır, "suikastçi telefondaki kişiye Mete abi diye hitap etti. Mete abi Göktaş'ın operasyonlarda kullandığı kod isimdi" dedi.

Suikastın tetikçisi elde mi? SUİKASTIN TETİKÇİSİ ELDE Mİ?

Baskın haberini aldı, firar etti! BASKIN HABERİNİ ALDI, FİRAR ETTİ!
Necip Hablemitoğlu’nun suikast timine operasyon NECİP HABLEMİTOĞLU'NUN SUİKAST TİMİNE OPERASYON

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