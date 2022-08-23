Perişan’dı sonunda Perihan oldu! Ad-Soyad değişikliği e-Devlet’te: İşte en çok değiştirilen isimler

TOPLAM 433 BİN DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Belirtilen gerekçelerle ad ve soyadı kaynaklı sıkıntı yaşayan ve değiştirmek isteyen vatandaşlar tarafından düzenleme yoğun ilgili gördü. Uygulama sayesinde 2017 yılından bugüne kadar 298 bin 670 kişi soyadını, 134 bin 818 kişi ise adını değiştirdi. Düzenleme ile en çok "Çoşkun, Uğuz, İşik, Çinar, Top, Kör, Aydin, Dalkıç, Turğut, Kahriman gibi soyadları değiştirildi.