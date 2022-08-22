Son dakika: Gaziantep'teki katliam gibi kazadan 20 dakika önce! Yeni görüntüler ortaya çıktı
Son dakika haberi... Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü katlaim gibi kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Kaza sonrası olay yerinde incelemelerde bulunan Jandarma ekipleri kazanın sebebini kısa sürede çözdü. Gaziantep Valisi Davut Gül, kazadan 20 dakika önceki görüntüleri sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı. İşte o anlar...
KATLİAM GİBİ KAZADAN 20 DAKİKA ÖNCE / VİDEO
Türkiye önceki gün Gaziantep ve Mardin'de meydana gelen feci kazalarla sarsıldı. Gaziantep'te otobüsün devrilip kaza yapan bir araca müdahale eden ekiplere çarpması sonucu hayatını kaybeden 15 kişi toprağa verilirken, yaralanan 31 kişiden 16'sı taburcu edildi. Tedavisi süren 15 yaralıdan 5'inin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Başlatılan çok yönlü soruşturma kapsamında görevlendirilen 3 savcı, kazanın nedenine ilişkin araştırmasını sürdürürken, yola dökülen bir sıvının otobüsün kaymasına neden olduğuna yönelik iddiaların araştırıldığı ancak şu ana kadar bu yönde bulguya rastlanılmadığı öğrenildi.
ŞOFÖR TUTUKLANDI
Gaziantep'teki kazada yaralanan ve tedavisi tamamlanan otobüs şoförü Abdulkadir Memiş, seyir sırasında 400-500 metre mesafede emniyet şeridindeki ekipleri gördüğünü belirterek, "Otoyolda kaza vardı, kalabalık bir ekip bulunuyordu. O sırada ne olduğunu anlayamadım. Bir anda otobüsün direksiyon hakimiyetini kaybettim. Toparlamak için manevra yapmaya başladım ama kurtaramadım ve otobüs devrildi. Daha sonra sürüklenmeye başladım, sonrasını hatırlamıyorum. Kazaya neden olduğum için çok pişmanım" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Memiş, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek' suçundan tutuklandı.
VALİ YENİ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI: KAZADAN 20 DAKİKA ÖNCE
Gaziantep Valisi Davut Gül, 15 kişinin öldüğü, 31 kişinin yaralandığı trafik kazalarına ilişkin otobüsün devrilmesinden önce yolun durumunu gösteren görüntü paylaştı.
Birinci kazadan sonra, ikinci kazadan önce çekildiği anlaşılan görüntülerde, kurtarma ekiplerinin emniyet şeridinde beklediğini, emniyet dubalarının yan tarafta açık şekilde göründüğünü aktaran Gül, "Gündüz gözüyle üç şeritli yol. Birinci kazadaki araç tek taraflı kaza yaparak şarampole yuvarlanmıştır. Otoyolda, kaza yapıp bekleyen bir araç bulunmamaktadır. Kurtarma ekipleri, emniyet şeridinde beklerken, yaklaşık 300 metre geriden zikzak çizip ve 100 metre kala yan yatıp kayarak gelen otobüsün altında kalmıştır." ifadelerini kullandı.
KAZA RAPORU ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan Gaziantep'teki kazayla ilgili yeni detaylar da ortaya çıkıyor. Gaziantep'te kaza yapan araca müdahale edenlere çarpan yolcu otobüsünün olay yerinde 307 metrelik fren izi tespit edildiği ve kaza sırasında otobüsteki takografın 130 kilometre hız kaydettiği öğrenildi. Otobüsler için belirlenen hız sınırının ise 110 kilometre olduğu belirtildi.
BAHÇELİ: ESRAR PERDESİ ARALANMALI
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada Gaziantep, Mardin, Afyonkarahisar ve Rize'deki trafik kazalarına değindi. Feci kazaların milleti derinden sarstığını belirten Bahçeli, "Bir güne sığan mezkur elim kazalar yüreklere ateş düşürmüştür. Kuşku uyandıran, akılları bulandıran, şaibeleri tırmandıran hangi açmaz tespit edilmişse mutlak surette üzerine gidilmeli, eğer varsa kazaların esrar perdesi aralanmalıdır. İnsan hayatı ucuz değildir" ifadesini kullandı.
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