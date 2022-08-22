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Tokayev'den Başkan Erdoğan'a Gaziantep ve Mardin'deki kazalar dolayısıyla taziye mesajı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.08.2022
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Tokayev’den Başkan Erdoğan’a Gaziantep ve Mardin’deki kazalar dolayısıyla taziye mesajı

Türkiye'nin yüreğini yakan Gaziantep ve Mardin'deki kazalar sonrası Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'den Başkan Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

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