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Tanju Özcan CHP’den ihraç edilecek mi? CHP Yüksek Disiplin Kurulu Tanju Özcan için toplanıyor

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Giriş Tarihi: 22.08.2022 Güncelleme Tarihi: 22.08.2022
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Tanju Özcan CHP’den ihraç edilecek mi? CHP Yüksek Disiplin Kurulu Tanju Özcan için toplanıyor

Cumhuriyet Halk Partisi'nde yönetime bayrak açan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın bundan sonraki siyasi hayatı bugün belli oluyor. Partiden ihracı istenen Tanju Özcan için kararı bugün, CHP Yüksek Disiplin Kurulu verecek. Özcan ihraç kararı çıkma durumunda yargıya gideceğini belirtmişti. Ayrıntıları A Haber muhabiri Filiz Uçan aktardı.

Kesin ihraç istemiyle parti disiplinine sevk edilen Tanju Özcan için bugün karar günü. Özcan, 18 Temmuz'da gönderdiği yazılı savunmasının ardından 25 Temmuz'da da sözlü savunmasını yapmıştı. Özcan savunmasında, ceza verilmesi durumunda hukuki yollara başvuracağını dile getirmişti.

TANJU ÖZCAN CHP'DEN İHRAÇ EDİLECEK Mİ? / VİDEO

Yüksek Disiplin Kurulu'nun kararını bugünkü toplantıda vermesi bekleniyor.

Tanju Özcan, Bolu Belediye Meclisi'nin bir kadın üyesiyle yaşadığı dialog sonrasında parti kurallarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle disipline sevk edilmişti.

''CHP'NİN ÜVEY DEĞİL ÖZ EVLADIYIM''
Özcan, sevkin ardından ''Ben siyaseti hiç kıvırmadan yaptım. Atatürkçü, bütün etnik kimlikleri kucaklayan bir Türk milliyetçisi ve ülkesini çok seven bir anti-emperyalist olduğumu her fırsatta tekrarladım. Çizgim hiç değişmedi, bundan sonra da değişmez. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üvey değil, öz evladıyım''' açıklamasında bulunmuştu.

CHP’den ihraç edilecek mi? CHP'DEN İHRAÇ EDİLECEK Mİ?

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