Tanju Özcan CHP’den ihraç edilecek mi? CHP Yüksek Disiplin Kurulu Tanju Özcan için toplanıyor

''CHP'NİN ÜVEY DEĞİL ÖZ EVLADIYIM''

Özcan, sevkin ardından ''Ben siyaseti hiç kıvırmadan yaptım. Atatürkçü, bütün etnik kimlikleri kucaklayan bir Türk milliyetçisi ve ülkesini çok seven bir anti-emperyalist olduğumu her fırsatta tekrarladım. Çizgim hiç değişmedi, bundan sonra da değişmez. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üvey değil, öz evladıyım''' açıklamasında bulunmuştu.

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