20 Ağustos 2022, Cumartesi
Gaziantep'teki korkunç kazada yaralananlar olay anını anlattı: "Otobüs geliyor kaçın" diye bağırdım! 16 kişiye mezar oldu
Gaziantep'te meydana gelen ve 16 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralananlar olay anını anlattı. Kameraman Bekir Özdemir, "Yaralıyı ambulansa yerleştiriyorduk. Ambulansın önünden dolanıyordum. Döndüğüm an kafamı kaldırdım yolcu otobüsünün yalpalayarak geldiğini, devrildiğini gördüm. 'Otobüs geliyor kaçın' diye bağırdım, sonrasını hatırlamıyorum" dedi. Otobüs yolcularından Muhsin Çelik ise, "Kaza yapan araçtan akan sıvı nedeniyle otobüs kaydı. Kayan otobüs kazanın yapıldığı alandakilere çarptı. Benim bilincim kapalı değildi ve ben kendim kaza yapan otobüsten çıktım" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 20.08.2022 15:33 Güncelleme Tarihi: 20.08.2022 16:27
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