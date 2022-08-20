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Gaziantep'teki korkunç kazada yaralananlar olay anını anlattı: "Otobüs geliyor kaçın" diye bağırdım! 16 kişiye mezar oldu

Gaziantep'te meydana gelen ve 16 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralananlar olay anını anlattı. Kameraman Bekir Özdemir, "Yaralıyı ambulansa yerleştiriyorduk. Ambulansın önünden dolanıyordum. Döndüğüm an kafamı kaldırdım yolcu otobüsünün yalpalayarak geldiğini, devrildiğini gördüm. 'Otobüs geliyor kaçın' diye bağırdım, sonrasını hatırlamıyorum" dedi. Otobüs yolcularından Muhsin Çelik ise, "Kaza yapan araçtan akan sıvı nedeniyle otobüs kaydı. Kayan otobüs kazanın yapıldığı alandakilere çarptı. Benim bilincim kapalı değildi ve ben kendim kaza yapan otobüsten çıktım" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 20.08.2022 15:33 Güncelleme Tarihi: 20.08.2022 16:27
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Gaziantep’teki korkunç kazada yaralananlar olay anını anlattı: Otobüs geliyor kaçın diye bağırdım! 16 kişiye mezar oldu

Gaziantep'te meydana gelen ve 16 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralananlar olay anını anlattı.

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Gaziantep’teki korkunç kazada yaralananlar olay anını anlattı: Otobüs geliyor kaçın diye bağırdım! 16 kişiye mezar oldu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İletişim Daire Başkanlığında kameraman olarak çalışan ve Nizip Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Bekir Özdemir, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde giderken yol kenarında kadınların el kol hareketi yaptığını, kaza olduğunu gördüklerini ve yaralılara yardım etmek için durduklarını belirtti.

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Gaziantep’teki korkunç kazada yaralananlar olay anını anlattı: Otobüs geliyor kaçın diye bağırdım! 16 kişiye mezar oldu

Bir aracın dereye uçtuğunu, bir kişinin hayatını kaybettiğini gördüklerini, bir kişiye de yardım ettiklerini anlatan Özdemir, "112'yi, polisi aradık. Yaralıyı ambulansa yerleştiriyorduk. Ben yer yok diye ambulansın önünden dolanıyordum. Döndüğüm an kafamı kaldırdım yolcu otobüsünün yalpalayarak geldiğini, devrildiğini gördüm. 'Otobüs geliyor kaçın' diye bağırdım, sonrasını hatırlamıyorum. Büyük ihtimalle çarpmayla ambulans bana vurdu." diye konuştu.

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Gaziantep’teki korkunç kazada yaralananlar olay anını anlattı: Otobüs geliyor kaçın diye bağırdım! 16 kişiye mezar oldu

Aynı hastanede tedavi altına alınan ve yolda meydana gelen kazaya müdahale eden polis memuru İbrahim Halil Şen, kaza yerine vardıklarında tüm tedbirleri aldıklarını, bir ağır yaralıyı çıkardıklarını, bu sırada otobüsün devrilerek kayarak geldiğini gördüğünü belirtti.

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Gaziantep’teki korkunç kazada yaralananlar olay anını anlattı: Otobüs geliyor kaçın diye bağırdım! 16 kişiye mezar oldu

Birisinin bağırarak bir arabanın geldiğini söylediğini, kendisini bariyerlerden dışarı attığını ifade eden Şen, "Muhtemelen bariyerin üzerinden kayıp ambulans üstümüzden geçti." dedi.