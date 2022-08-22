22 Ağustos 2022, Pazartesi
Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü kazanın sebebi aşırı hız! 307 metre fren yapmış, takometre 130'da takılı kalmış
Gaziantep-Nizip Otoyolu'nda 15 kişinin feci şekilde can verdiği trafik kazasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İstanbul'dan yola çıkan otobüs olay yerine yaklaşık yarım saat mesafede mola verdi. Burada direksiyona kazaya neden olan şoför Abdulkadir Memiş geçerken, kazanın sebebi aşırı hız.
Giriş Tarihi: 22.08.2022 07:01 Güncelleme Tarihi: 22.08.2022 07:01
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