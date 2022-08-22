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Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü kazanın sebebi aşırı hız! 307 metre fren yapmış, takometre 130'da takılı kalmış

Gaziantep-Nizip Otoyolu'nda 15 kişinin feci şekilde can verdiği trafik kazasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İstanbul'dan yola çıkan otobüs olay yerine yaklaşık yarım saat mesafede mola verdi. Burada direksiyona kazaya neden olan şoför Abdulkadir Memiş geçerken, kazanın sebebi aşırı hız.

Sabah
Giriş Tarihi: 22.08.2022 07:01 Güncelleme Tarihi: 22.08.2022 07:01
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Gaziantep’te 15 kişinin öldüğü kazanın sebebi aşırı hız! 307 metre fren yapmış, takometre 130’da takılı kalmış

SABAH, 15 kişinin ölümüne neden olan "katil otobüs" ile ilgili detaylara ulaştı. İstanbul'dan yola çıkan otobüs olay yerine yaklaşık yarım saat mesafede mola verdi. Burada direksiyona kazaya neden olan şoför Abdulkadir Memiş geçti. Memiş, bir aracın şarampole yuvarlandığı kaza yerine yaklaşırken, 3 şeritli otoyolun sağ şeridinde seyrediyordu. Kaza olduğunu görünce frene bastı. Durduramadığı otobüs, yalpaladıktan sonra devrildi.

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Gaziantep’te 15 kişinin öldüğü kazanın sebebi aşırı hız! 307 metre fren yapmış, takometre 130’da takılı kalmış

Kayarak diğer kazaya yardım edenleri ezdi. Jandarma olay yerinde 307 metre fren izi tespit etti. Takometrenin ise 130 kilometre hızda takılı kaldığı öğrenildi.

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Gaziantep’te 15 kişinin öldüğü kazanın sebebi aşırı hız! 307 metre fren yapmış, takometre 130’da takılı kalmış

TAG otobanında şehirlerarası taşımacılık yapan otobüslerin hız sınırlaması ise 110 kilometreydi. Savcılık ve jandarmanın ilk tespitlerine göre kaza aşırı hız sebebiyle meydana geldi.

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Gaziantep’te 15 kişinin öldüğü kazanın sebebi aşırı hız! 307 metre fren yapmış, takometre 130’da takılı kalmış

Sürücü Memiş'te, ifadesinde kazayı görünce bir anda direksiyon hakimiyetini kaybettiğini, araç yalpalamaya başlayınca da yaptığı manevraya rağmen kurtaramadığını söylediği öğrenildi.

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Gaziantep’te 15 kişinin öldüğü kazanın sebebi aşırı hız! 307 metre fren yapmış, takometre 130’da takılı kalmış

Şoför, bu ifadesi de olayın aşırı hız sebebiyle gerçekleştiğini doğrulamış oldu. Ayrıca yola yağ aktığı, otobüsün bu yağ sebebiyle kaydığı bilgisinin de doğru olmadığı belirtildi.