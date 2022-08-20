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Gaziantep’te feci kaza! A Haber muhabirinin en zor yayını… Canlı yayında gözyaşlarını tutamadı boğazı düğümlendi

Son dakika haberi... Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, 2 meslektaşının da hayatını kaybettiği kazaya ilişkin detayları anlatırken canlı yayında gözyaşlarını tutamadı, boğazı düğümlendi.

A Haber
Giriş Tarihi: 20.08.2022 14:12 Güncelleme Tarihi: 20.08.2022 14:13
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Gaziantep’te feci kaza! A Haber muhabirinin en zor yayını… Canlı yayında gözyaşlarını tutamadı boğazı düğümlendi

Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde kaza yapan bir araca müdahale eden ekiplere ve İhlas Haber Ajansının (İHA) canlı yayın aracına, kaza yerinden yaklaşık 200 metre geride devrilen ve kayan Özel Diyarbakır Seyahat'e ait 33 SR 157 plakalı yolcu otobüsü çarptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gaziantep’te feci kaza! A Haber muhabirinin en zor yayını… Canlı yayında gözyaşlarını tutamadı boğazı düğümlendi

Kaza bölgesine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

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Gaziantep’te feci kaza! A Haber muhabirinin en zor yayını… Canlı yayında gözyaşlarını tutamadı boğazı düğümlendi

Kazada ilk belirlemelere göre aralarında 3 itfaiye, 4 sağlık personeli ile İHA çalışanı Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver'in de bulunduğu 16 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

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Gaziantep’te feci kaza! A Haber muhabirinin en zor yayını… Canlı yayında gözyaşlarını tutamadı boğazı düğümlendi

A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, 2 meslektaşının da hayatını kaybettiği kazaya ilişkin detayları anlatırken canlı yayında gözyaşlarını tutamadı boğazı düğümlendi.

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Gaziantep’te feci kaza! A Haber muhabirinin en zor yayını… Canlı yayında gözyaşlarını tutamadı boğazı düğümlendi

Geçgel, "Birçok olayda aslında hep birlikte çalışırdık haber takibi yapardık. Ne yazık ki arkadaşlarımız hayatını kaybetti. Hala olayının şokunu üzerimden atabilmiş değilim. O yüzden izleyicilerimizden özür diliyorum." ifadelerini kullandı.