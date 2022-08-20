Gaziantep’te feci kaza! A Haber muhabirinin en zor yayını… Canlı yayında gözyaşlarını tutamadı boğazı düğümlendi

Geçgel, "Birçok olayda aslında hep birlikte çalışırdık haber takibi yapardık. Ne yazık ki arkadaşlarımız hayatını kaybetti. Hala olayının şokunu üzerimden atabilmiş değilim. O yüzden izleyicilerimizden özür diliyorum." ifadelerini kullandı.