20 Ağustos 2022, Cumartesi
Gaziantep’te feci kaza! A Haber muhabirinin en zor yayını… Canlı yayında gözyaşlarını tutamadı boğazı düğümlendi
Son dakika haberi... Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, 2 meslektaşının da hayatını kaybettiği kazaya ilişkin detayları anlatırken canlı yayında gözyaşlarını tutamadı, boğazı düğümlendi.
Giriş Tarihi: 20.08.2022 14:12 Güncelleme Tarihi: 20.08.2022 14:13
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