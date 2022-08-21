21 Ağustos 2022, Pazar
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Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Mardin ve Gaziantep'teki trafik kazalarıyla ilgili açıklamalar

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Giriş Tarihi: 21.08.2022 Güncelleme Tarihi: 21.08.2022
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Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan Mardin ve Gaziantep’teki trafik kazalarıyla ilgili açıklamalar

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu trafik kazalarıyla ilgili açıklamalarda bulunuyor

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