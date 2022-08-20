Son dakika: Gaziantep’te katliam gibi kaza! Vali acı haberi verdi: 15 kişi hayatını kaybetti | Kahreden detaylar

Geçgel, "Birçok olayda aslında hep birlikte çalışırdık haber takibi yapardık. Ne yazık ki arkadaşlarımız hayatını kaybetti. Hala olayının şokunu üzerimden atabilmiş değilim. O yüzden izleyicilerimizden özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

GAZİANTEP'TEKİ FECİ KAZANININ NEDENİ NE? UZMAN İSİM A HABER'DE DEĞERLENDİRDİ

A Haber canlı yayınında konuşan İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Çetin Büyükçınar, "Bir aracın devrilmesi veya kontrolden çıkmasının temel etkilerinden bir tanesi hem sürücünün dalgınlığı olabilir hem de çevre şartlarındaki fonksiyonlar olur. İlk kaza yapan araçtan yayılan mazot olabilir bu yağ olabilir motorun diğer aksamından gelen yağ olabilir. Böylece karayolunu kayganlaştırmış olabilir dolayısıyla otobüs de bu zeminden geçerken bir kontrol kaybına uğradığı gözüküyor. Şu anda biraz daha netleşen durumda açıkçası kazanın ana sebebinin karayolu üzerinde dağılan yağ ve akıntılardan kaynaklandığı biraz daha net bir durum." dedi.

İleri Sürüş Teknikleri Büyükçınar, sözlerine şöyle devam etti:

KAZANIN ANA SEBEBİ NE?

Şu anda biraz daha netleşen durumda açıkçası kazanın ana sebebinin karayolu üzerinde dağılan yağ ve akıntılardan kaynaklandığı biraz daha net bir durum.

HIZ FAKTÖRÜ DE OLABİLİR

Ama her zaman şunu söylüyoruz bir kaza neticesinde soğukkanlılığı koruyup diğer sürücüleri uyarmak çok önemli ama buna vakit var mıydı yani şu durum çok önemli içinde bulunduğumuz imkanları en seri şekilde kullanmamız lazım. Ama hız da bunun içerisinde yine de var gibi duruyor. Çünkü özellikle şu anda yeni nesil otobüslerin frenleme sistemleri sadece bir frenleme sistemleri yok bu konuyla alakalı hız faktörünün de olabileceği endişesini taşıyoruz.