Son dakika: Gaziantep'te katliam gibi kaza! Vali acı haberi verdi: 15 kişi hayatını kaybetti | Kahreden detaylar
Son dakika haberi... Gaziantep'den kahreden haber geldi. Katliam gibi trafik kazasında ilk belirlemelere göre 15 kişi öldü, 8'i ağır 22 kişi yaralandı. Gaziantep Valisi Gül, "Vefat eden vatandaşlarımızın aralarında 3 itfaiye personeli, 3 sağlık personeli, 2 gazeteci var." ifadelerini kullandı. Ayrıca yan yatarak kazaya karışan otobüste İstanbul'dan Diyarbakır'a giden 35 yolcu bulunuyordu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ "Konuyla ilgili gerekli adli soruşturma başlatılmıştır" dedi. Öte yandan 20 Ağustos, Gaziantep'te kötü olayların yaşandığı tarih olarak kayıtlara geçti. 20 Ağustos 2012'deki terör saldırısında 9 kişi hayatını kaybetmişti. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, 2 meslektaşının da hayatını kaybettiği kazaya ilişkin detayları anlatırken canlı yayında gözyaşlarını tutamadı, boğazı düğümlendi. Peki kazanın ana sebebi ne? İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Çetin Büyükçınar, A Haber canlı yayınında anlattı. İşte olay yerinden korkunç kareler...
Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti, "8'i ağır, 22 yaralandı.
200 METRE GERİDE YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ
Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde kaza yapan bir araca müdahale eden ekiplere ve İhlas Haber Ajansının (İHA) canlı yayın aracına, kaza yerinden yaklaşık 200 metre geride devrilen ve kayan yolcu otobüsü çarptı. Kaza bölgesine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.
İKİ MUHABİR CAN VERDİ
Kazada ilk belirlemelere göre aralarında 3 itfaiye, 2 sağlık personeli ile İHA çalışanı Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver'in de bulunduğu 16 kişi hayatını kaybetti, 8'i ağır, 22 kişi yaralandı.
Bunun üzerine bölgeye çok sayıda takviye sağlık ekibi yönlendirdi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
KORKUNÇ KAZA NASIL OLDU? BÖYLE CANLANDIRILDI
Kaza nasıl meydana geldi? Otobüs nasıl sürüklendi? Ayrıntıları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur olay yerinden aktardı.
BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'te 15 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında 8'i ağır 22 kişinin yaralandığını bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gaziantep'in Nizip ilçesinde art arda iki trafik kazası yaşandığını belirtti.
Otoyoldaki kazaya müdahale eden 112 Acil ile itfaiye ve polis ekiplerine çarpan otobüsün yan yatması sonucu 3 sağlık görevlisi, 3 itfaiyeci, 2 basın mensubunun da aralarında olduğu 15 kişinin hayatını kaybettiğini bildiren Koca, "8'i ağır, 22 yaralı var. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştır, tedavileri devam ediyor. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına, sağlık camiasına, itfaiye teşkilatına, basın camiasına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
EN ACI ANONS! A HABER MUHABİRİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, 2 meslektaşının da hayatını kaybettiği kazaya ilişkin detayları anlatırken canlı yayında gözyaşlarını tutamadı boğazı düğümlendi.
Geçgel, "Birçok olayda aslında hep birlikte çalışırdık haber takibi yapardık. Ne yazık ki arkadaşlarımız hayatını kaybetti. Hala olayının şokunu üzerimden atabilmiş değilim. O yüzden izleyicilerimizden özür diliyorum." ifadelerini kullandı.
GAZİANTEP'TEKİ FECİ KAZANININ NEDENİ NE? UZMAN İSİM A HABER'DE DEĞERLENDİRDİ
A Haber canlı yayınında konuşan İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Çetin Büyükçınar, "Bir aracın devrilmesi veya kontrolden çıkmasının temel etkilerinden bir tanesi hem sürücünün dalgınlığı olabilir hem de çevre şartlarındaki fonksiyonlar olur. İlk kaza yapan araçtan yayılan mazot olabilir bu yağ olabilir motorun diğer aksamından gelen yağ olabilir. Böylece karayolunu kayganlaştırmış olabilir dolayısıyla otobüs de bu zeminden geçerken bir kontrol kaybına uğradığı gözüküyor. Şu anda biraz daha netleşen durumda açıkçası kazanın ana sebebinin karayolu üzerinde dağılan yağ ve akıntılardan kaynaklandığı biraz daha net bir durum." dedi.
İleri Sürüş Teknikleri Büyükçınar, sözlerine şöyle devam etti:
KAZANIN ANA SEBEBİ NE?
Şu anda biraz daha netleşen durumda açıkçası kazanın ana sebebinin karayolu üzerinde dağılan yağ ve akıntılardan kaynaklandığı biraz daha net bir durum.
HIZ FAKTÖRÜ DE OLABİLİR
Ama her zaman şunu söylüyoruz bir kaza neticesinde soğukkanlılığı koruyup diğer sürücüleri uyarmak çok önemli ama buna vakit var mıydı yani şu durum çok önemli içinde bulunduğumuz imkanları en seri şekilde kullanmamız lazım. Ama hız da bunun içerisinde yine de var gibi duruyor. Çünkü özellikle şu anda yeni nesil otobüslerin frenleme sistemleri sadece bir frenleme sistemleri yok bu konuyla alakalı hız faktörünün de olabileceği endişesini taşıyoruz.
VALİ GÜL: 15 VATANDAŞIMIZ VEFAT ETTİ
Gaziantep Valisi Davut Gül, kaza yerine gelerek incelemede bulundu.
Gül, gazetecilere, saat 10.45 sıralarında bir binek aracın kaza yaptığını, ekiplerin müdahale ettiği kazadan 200 metre geride otobüsün devrildiğini, bu aracın kayarak kurtarma ekiplerine çarptığını söyledi.
Vali Gül, "İlk belirlemelere göre 15 vefat eden vatandaşımız var, aralarında 3 itfaiye personeli, 2 sağlık personeli, 2 gazeteci var. Şu an itibarıyla yaralılar hastanelere sevk edildi. Milletimizin başı sağ olsun. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Allah bir daha böyle kazalar göstermesin." dedi.
İŞTE HAYATINI KAYBEDEN İHA MUHABİRLERİ
Muhammed Abdulkadir Esen
Umut Yakup Tanrıöver
Hayatını kaybeden itfaiye personelleri Mehmet Bozkurt - Mehmet Polat - Ahmet Polat
KİMLİK TESPİTLERİ YAPILIYOR
Gaziantep-Nizip otoyolunda hayatını kaybeden 16 kişinin, Nizip Devlet Hastanesi'nde kimlik tespitleri yapılıyor. 16 kişinin cenazeleri, tespitlerin tamamlanmasının ardından, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nun morguna getirilecek.
Adli Tıp Kurumu önünde oluşacak yoğunluk için hazırlık yapıldı. Kurum bahçesine masa, sandalye ve tabureler konulurken, hayatını kaybeden bazı kişilerin, yakınları da gelmeye başladı.
Kazada yaşamını yitiren sağlık personellerinden 3'ünün Tuba Uzdilli, Abdullah Kütük ve Halil Özden, itfaiye personellerinin ise Ahmet Polat, Mehmet Polat ve Mehmet Bozkurt olduğu belirtildi.
Bu arada kazada yaralanan kişilerin Nizip ve Gaziantep'teki hastanelerde tedavilerine devam ediliyor.
YAKINLARI GÖZYAŞINA BOĞULDU
Gaziantep-Nizip otoyolunda meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin yakınları gözyaşına boğuldu. Kaza haberini alıp, cenazelerin otopsi için getirileceği Adli Tıp Kurumu'nun bahçesine gelenlerden fenalaşan kişilere müdahale edildi. Kalabalık ağıtlar yakıp ağladı.
Öte yandan, Nizip Devlet Hastanesi'nde kimlik tespit işlemleri tamamlanan cenazelerin de otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna getirilmesine başlandı.
TRAFİĞE AÇILDI
Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "TAG Otoyolu, Gaziantep - Nizip istikameti 3 şeritli olarak saat 15.30 itibarıyla trafiğe açılmıştır." denildi.
AYNI OTOBÜS, YİNE AMBULANS KAZASI
Gaziantep- Nizip otoyolunda 16 kişinin hayatını kaybettiği kazaya neden olan 33 SR 157 plakalı yolcu otobüsünün 29 Aralık 2017'de de Şanlıurfa'da kazaya karıştığı ortaya çıktı.
O dönem HAS Diyarbakır firması adına çalışan ve lacivert boyalı olan yolcu otobüsünün Raydin B. yönetiminde, kavşakta hasta taşıyan Halil Ç. yönetimindeki 63 AJ 129 plakalı ambulansla çarpıştığı tespit edildi. Bu kazada ise ambulans şoförü ile hasta Mehmet A. ve yakını Şemsettin P. ile sağlık görevlileri Mahmut A., Demet K. ve Mehmet Davut S.'nin yaralandığı bildirildi.
GAZİANTEP'İN 20 AĞUSTOS KABUSU
20 Ağustos, Gaziantep'te kötü olayların yaşandığı tarih olarak kayıtlara geçti. Gaziantep'te Ramazan Bayramı'nın 2'nci günü olan 20 Ağustos 2012'de Karşıyaka Polis Merkezi yakınlarında bomba yüklü araç infilak ettirildi. Terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti.
20 Ağustos 2016'da ise bu kez terör örgütü DEAŞ tarafından Beybahçe Mahallesi'nde bir düğüne canlı bomba saldırısı düzenlendi. Saldırıda 54 kişi hayatını kaybetti.
GAZİANTEP VALİLİĞİ: SAKOM'U ARAYIN
Gaziantep Valiliğinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde meydana gelen kazada, yakınlarına ulaşamayan ve bilgi almak isteyen vatandaşlarımız, SAKOM'u arayarak bilgi alabilirler." ifadeleri kullanıldı.
SAKOM İletişim Numarası : 0506 801 81 81
BAKAN BOZDAĞ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bayrampaşa Gençlik Merkezinde gençlerle bir araya geldiği programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Trafik kazasına ilişkin soru üzerine Bozdağ, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı ve sabır diledi
Yaralılara da acil şifalar temennisinde bulunan Bozdağ, sürücülerin daha dikkatli ve tedbirli olmasında fayda bulunduğunu belirterek, "Konuyla ilgili Nizip Cumhuriyet Başsavcılığımız gerekli adli tahkikatı başlatmıştır. Sağlık ekipleri ve devletimizin ilgili birimleri de yaralılarımızla ilgilenmektedir. Konu elbette adli süreç sonucunda bütün yönleriyle hem araştırılacak hem de aydınlatılacaktır. Ancak bu, maalesef giden canlarımızı geri getirmiyor." ifadelerini kullandı.
Bakan Bozdağ, şunları kaydetti:
"Önemli olan bu tür kazaların, bu tür olayların olmamasıdır. Bundan sonraki süreçte de böyle bir kazanın olmamasını temenni ediyorum. İhlas Haber Ajansı'nın temsilcisinin orada vefatı var, İhlas Haber Ajansına ve basın camiamıza da başsağlığı ve sabır diliyorum. Hem sağlık çalışanlarımız, hem itfaiyeciler var. Onlar vesilesiyle de itfaiyecilerimize, sağlık çalışanlarımıza da başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Yardıma giderken beklenmedik bir kazayla karşı karşıya maalesef kaldılar. Temennimiz böyle olayların bir daha tekrar etmemesidir. "
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MESAJ: BAŞIMIZ SAĞ OLSUN
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Gaziantep-Nizip Otoyolu'nda meydana gelen elim Trafik kazası hepimizin yüreklerini dağladı. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yaralılara acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun" mesajını paylaştı.
SİYASİLERDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da kazayla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.
Soylu, "Başımız sağ olsun. Gaziantep Nizip Otoyolunda kazaya müdahale eden 112 Sağlık, İtfaiye ve Polis ekiplerine çarpan otobüsün yan yatması sonucu ilk belirlemelere göre; 4 Sağlık Görevlisi, 2 İHA Muhabiri, 3 İtfaiyeci, 8 yolcu olmak üzere toplam 15 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Valimiz, Emniyet Müdürümüz kaza yerindeler. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise, "Gaziantep-Nizip otoyolunda yaşanan elim trafik kazası hepimizi büyük bir üzüntüye sevk etmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da "Gaziantep-Nizip kara yolunda meydana gelen kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. İtfaiye teşkilatımızın, sağlıkçılarımızın, basın camiamızın, milletimizin başı sağ olsun! Yaralılara acil şifalar niyaz ediyorum" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de "Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Rabb'im rahmet eylesin. Ailelerine ve sevenlerine sabır diliyorum. Tedavileri devam eden yaralı kardeşlerimize acil şifalar temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Gaziantep Nizip'te art arda iki trafik kazası yaşandı. Otoyolda yaşanan kazaya müdahale eden 112 Acil Ekipleri ile İtfaiye ve Polis ekiplerine çarpan otobüsün yan yatması sonucu 3 Sağlık Görevlisi, 3 İtfaiyeci, 2 Basın Mensubu olmak üzere toplam 15 kişi hayatını kaybetti."
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Milletimizin başı sağolsun. Bu elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine sabırlar diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar temenni ediyorum."
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: "Gaziantep'te meydana gelen kazaya müdahale eden ekiplere çarpan otobüs sonucu vefat eden sağlık görevlilerine, İHA muhabirlerine, itfaiyecilere ve otobüs yolcusu vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağolsun."
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Gaziantep Nizip yakınlarında ambulans, itfaiye aracı ve İhlas Haber Ajansı canlı yayın aracına yolcu otobüsünün çarpması sonucu meydana gelen elim kazayı büyük bir üzüntüyle öğrendim. Vefat eden vatandaşlarımıza Cenabıhak'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Gaziantep-Nizip yolunda yaşanan kazaya müdahale ederken görevleri başında hayatlarını kaybeden fedakar, cefakar sağlık ve itfaiye personelimiz ile gazeteci kardeşlerimize ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletçe başımız sağolsun."
Emine Erdoğan: "Gaziantep-Nizip kara yolunda meydana gelen elim kaza sonucu 16 vatandaşımızın vefatından büyük bir teessür duydum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum."
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