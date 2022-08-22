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Gaziantep'teki katliam gibi kazadan 20 dakika önce! Yeni görüntüler ortaya çıktı

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Giriş: 22.08.2022 11:27
Son dakika haberi... Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü katlaim gibi kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Kaza sonrası olay yerinde incelemelerde bulunan Jandarma ekipleri kazanın sebebini kısa sürede çözdü. Gaziantep Valisi Davut Gül, kazadan 20 dakika önceki görüntüleri sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı. İşte o anlar...
Katliam gibi kazadan 20 dakika önce!
Katliam gibi kazadan 20 dakika önce!
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