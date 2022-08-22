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Gaziantep'te terör örgütü DHKP/C üyesi hükümlü yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.08.2022
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Gaziantep’te terör örgütü DHKP/C üyesi hükümlü yakalandı

Son dakika haberine göre Gaziantep'te terör örgütü DHKP/C için örgütsel irtibat ve faaliyette bulunan ve hakkında çeşitli suçlardan 19 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı.

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