CHP'de yolsuzluk ve rüşvet skandalı! Ardı arkası kesilmiyor
Son dakika haberine göre Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni skandalın adı rüşvet oldu. CHP'li bazı belediyelerde rüşvet ve yolsuzluk skandalları ortaya çıkarken belediye başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı.
İzmir Menderes Belediyesi'nde yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılması, son dönemde CHP'li belediyelerde yaşanan yolsuzluk rüşvet soruşturmalarını gündeme getirdi.
Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve belediye başkan yardımcısı Halit Güleç "İhaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarını işlediği için görevden uzaklaştırıldı.
Bilecik Belediyesi'ndeki rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma nedeniyle Belediye Başkanı Semih Şahin görevden uzaklaştırdı. Şahin, CHP'den ihraç edildi.
İzmir Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, 24 Kasım 2020 tarihinde yürütülen "zimmet ve irtikap" iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklandı. Adli kontrol şartıyla tahliye edilen Aksoy görevden uzaklaştırdı.
İzmir Menderes Belediyesinde yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Belediye Başkanı Mustafa Kayalar görevden uzaklaştırıldı.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında 17 şüpheliden, aralarında görevinden uzaklaştırılan eski Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın da olduğu 5'i tutuklandı.
Balıkesir'in Gömeç ilçesi Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Gazi Pişgin, "rüşvet ve görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla görevden uzaklaştırıldı.
Çanakkale Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ile ikisi belediye çalışanı 3 kişi rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı. Öz görevden uzaklaştırıldı.
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