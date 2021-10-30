CHP'li Buca Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Devleti 17.5 milyon lira zarara uğratmışlar
İzmir'de Buca Belediyesi ihalelerinde yolsuzluk olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden belediyenin eski Temizlik İşleri Müdürü A.K., vardiya amirleri B.A. ve B.A. ile hem firma sahibi olduğu hem de belediyede çalıştığı iddia edilen F.K. tutuklandı. 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 5 şüpheli serbest bırakıldı, 3 şüpheli de emniyetteki sorgularının ardından salıverildi.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Buca Belediyesi ihalelerinde yolsuzluk olaylarına karıştıkları tespit edilen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere çarşamba günü düzenlenen operasyonlarda A.K., B.A., M.T., B.A., F.K., B.A., C.Y., C.K., M.K., V.Ö., M.F.B. ve Ö.G.'nin aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.
DEVLET 17.5 MİLYON LİRA ZARARA UĞRATILMIŞ
İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde sürdürülen çalışmalar ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve bilirkişi raporları sonrasında, şüphelilerin Buca Belediyesi'nde düzenlenen Çöp ve Katı Atık İhaleleri kapsamında 'İhaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, zimmet ve akaryakıt hırsızlığı' suçlarını işlediği öne sürüldü. Paravan şirketler kurarak devleti 17,5 milyon lira zarara uğrattığı tespit edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Belediyenin eski Temizlik İşleri Müdürü A.K., vardiya amirleri B.A. ve B.A. ile hem firma sahibi olduğu hem de belediyede çalıştığı iddia edilen F.K. tutuklandı. Diğer 8 şüpheliden 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 5'i serbest bırakıldı. 3 şüphelinin ise emniyetteki sorgularının ardından salıverildiği öğrenildi
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