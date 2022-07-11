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ABD jeti uçak gemisinden denize düştü!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.07.2022
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ABD jeti uçak gemisinden denize düştü!

ABD’nin Akdeniz’de görevli Harry S. Truman uçak gemisinde konuşlu bir F-18/A savaş uçağının sert rüzgardan dolayı denize düştüğü bildirildi. Truman uçak gemisi görev grubu aralıktan bu yana Akdeniz’de konuşlu bulunuyor.

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