Menderes Belediyesi'nde yolsuzluk çarkı! Başkan Mustafa Kayalar ve 31 şüpheli adliyeye sevk edildi
İzmir Menderes Belediyesindeki yolsuzluk soruşturması çerçevesinde rüşvet iddiaları ile gözaltına alınan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar’ın da aralarında bulunduğu 31 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İzmir'de, Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Menderes Belediyesindeki yolsuzluk iddialarına ilişkin geçtiğimiz pazar günü operasyon düzenlenmişti.
Yolsuzluk iddialarıyla ilgili soruşturma dosyasına atanan uzman bilirkişiler, Menderes Belediyesi tarafından 2018-2021 yılları arasında düzenlenen toplam 10 adet 'Çöp Toplama ve İş Makinesi Kiralama' ihalesini incelerken, incelenen 7 ihalede, 'İhaleye Fesat Karıştırma' suçunun oluştuğu, yapılan usulsüzlüklerle 9 milyon 934 bin 929 lira 47 kuruş kamu zararı tespit edildiği belirtildi.
Söz konusu ihalelerde kamu zararı oluşmasında sorumlu olduğu tespit edilen aralarında belediyede üst düzey yönetici konumunda bulunan Menderes Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü E.A., Mali Hizmetler Müdürü F.E. olmak üzere toplam 29 belediye görevlisi hakkında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 28'i yakalanarak gözaltına alındı.
MENDERES BELEDİYE BAŞKANI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Öte yandan soruşturma çerçevesinde yeni bir gelişme daha yaşandı. Elde edilen bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucu, bir otelin imar planına aykırı şekilde yapılmasına karşılık rüşvet alındığı iddialarıyla ilgili Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, meclis üyesi Ertan Güleç, bir otelin müdürü ve bir mimarlık şirketinin sahibi hakkında yakalama kararı verildi. Dün sabah saatlerinde Başkan Kayalar ile birlikte 3 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan 32 şüpheliden 1'i emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, aralarında Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın da bulunduğu 31 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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