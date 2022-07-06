Menderes Belediyesi’nde yolsuzluk çarkı! Başkan Mustafa Kayalar ve 31 şüpheli adliyeye sevk edildi

MENDERES BELEDİYE BAŞKANI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan soruşturma çerçevesinde yeni bir gelişme daha yaşandı. Elde edilen bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucu, bir otelin imar planına aykırı şekilde yapılmasına karşılık rüşvet alındığı iddialarıyla ilgili Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, meclis üyesi Ertan Güleç, bir otelin müdürü ve bir mimarlık şirketinin sahibi hakkında yakalama kararı verildi. Dün sabah saatlerinde Başkan Kayalar ile birlikte 3 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan 32 şüpheliden 1'i emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, aralarında Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın da bulunduğu 31 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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