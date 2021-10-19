CHP’de yolsuzluk yapan Vefa Salman’a ödül! Onur konuğu oldu

Halen yargılanan ve görevde olmayan Vefa Salman'a ise adeta onur konuğu muamelesi yapıldı. Şahin, yolsuzluk soruşturmaları kapsamında görevden alınmasına rağmen, Vefa Salman'ı da başkanmış gibi yerel basına Yalova Belediye Başkanı olarak tanıttı. Yolsuzluga adı karşan Salman'ın belediye başkanı gibi sunulması şaşkınlıkla karşılandı.