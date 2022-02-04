CHP Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan’a imar yolsuzlukları nedeniyle gözaltı kararı!

İHALELERİN HEPSİNİ AYNI ŞİRKETİN ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Küçükkuyu Belediyesi'nin, aralarında ortaklık ve akrabalık ilişkisi bulunan ve aynı adreste faaliyet gösteren 3 firma ile bahse konu firmalarla ihaleye girmemek üzere anlaşan bir diğer firmaya davet gönderdiği belirlendi. İhalelerin hepsini aynı şirketin aldığı ortaya çıktı.

Aynı zamanda, belediye yetkililerinin ihaleyi vermek istediği firma ile önceden anlaştığı, ancak ihalenin görünürde rekabet ortamında gerçekleştiği izlenimi vermek, mevzuatın öngördüğü asgari şartları sağlamak adına söz konusu şirketin güdümünde uydu firmalara davet gönderildiği tespit edildi. İddianamede, ihaleye katılan firmaların henüz ihaleye davet edilmeden önce bankaya teminat talebinde bulunduğu tespiti de yer aldı.

18 KİŞİYE KAMU DAVASI

Kamu İhale Kanunu ile Belediye Kanunu'na aykırı hareket eden Belediye Başkanı Cengiz Balkan, Belediye Başkan Vekilleri, belediye yetkilileri ve şirket müdürlerinin de aralarında olduğu 18 kişi hakkında kamu davası açıldı.