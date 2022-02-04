CHP Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan'a imar yolsuzlukları nedeniyle gözaltı kararı!
CHP Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan, Fen İşleri Müdürlüğünden Musa Ören ve Metin Ertek imar yolsuzlukları nedeniyle gözaltına alındı. Belediyede görevli üst düzey yetkili 18 kişi hakkında da soruşturma açıldığı belirtilirken yeni gözaltıların olabileceği kaydedildi.
Küçükkuyu'nun CHP'li Belediye Başkanı Cengiz Balkan, Çanakkale KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü) tarafından bugün mesai saati bitiminde belediyede göz altına alındı.
ÇOK SAYIDA DOSYAYA EL KONULDU
Burası Körfez sitesinin haberine göre, Ayvacık Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla yürütülen operasyonda polis ve jandarma tarafından belediyede geniş kapsamlı arama yapılırken özellikle Fen İşleri ve İmar birimlerindeki dosya, evrak ve bilgisayar kayıtlarına el konulduğu öğrenildi.
Başkan Başkanla birlikte Fen İşleri Müdür Vekili ile belde Belediyesi'nde Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak yürütülen İmar Birimi sorumlusunun da gözaltına alındığı öğrenildi.
18 KİŞİYE KAMU DAVASI AÇILMIŞTI
Çanakkale'de CHP'li Küçükkuyu Belediyesi'nce 2017'de yapılan 4 hizmet alım ihalesinin, açık ihale usulü yerine 4734 sayılı kanunun 21/B maddesine dayanarak ilansız, pazarlık usulü ile yapıldığı belirlendi. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörü tarafından yapılan tespitler sonucu oluşturulan tevdi raporunda, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihalesine fesat karıştırıldığı yer aldı.
İHALEYİ DE AYNI ŞİRKET KAZANMIŞ
Cumhuriyet Başsavcılığı, iddialarla ilgili oluşan kamu zararının ve firmaların belirlenmesinde usulsüzlük olup olmadığı hususlarının tespiti için Sayıştay emekli uzman denetçilerinden oluşan bilirkişi heyetine dosyayı gönderdi. Yapılan incelemelerde, Küçükkuyu Belediyesi tarafından 2017'de pazarlık usulü ile gerçekleştirilen 4 milyon 333 bin TL tutarındaki 4 adet ihaleyi aynı şirketin aldığı, ihalenin açık ihale usulü yerine pazarlık usulü ile yapılmasının kanuna aykırı olduğu, yapılan 4 ihalenin de aynı şirketin uhdesinde kalmasının amaçlandığı tespit edildi.
İHALELERİN HEPSİNİ AYNI ŞİRKETİN ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI
Küçükkuyu Belediyesi'nin, aralarında ortaklık ve akrabalık ilişkisi bulunan ve aynı adreste faaliyet gösteren 3 firma ile bahse konu firmalarla ihaleye girmemek üzere anlaşan bir diğer firmaya davet gönderdiği belirlendi. İhalelerin hepsini aynı şirketin aldığı ortaya çıktı.
Aynı zamanda, belediye yetkililerinin ihaleyi vermek istediği firma ile önceden anlaştığı, ancak ihalenin görünürde rekabet ortamında gerçekleştiği izlenimi vermek, mevzuatın öngördüğü asgari şartları sağlamak adına söz konusu şirketin güdümünde uydu firmalara davet gönderildiği tespit edildi. İddianamede, ihaleye katılan firmaların henüz ihaleye davet edilmeden önce bankaya teminat talebinde bulunduğu tespiti de yer aldı.
18 KİŞİYE KAMU DAVASI
Kamu İhale Kanunu ile Belediye Kanunu'na aykırı hareket eden Belediye Başkanı Cengiz Balkan, Belediye Başkan Vekilleri, belediye yetkilileri ve şirket müdürlerinin de aralarında olduğu 18 kişi hakkında kamu davası açıldı.
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