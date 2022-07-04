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CHP’li Menderes Belediyesi'nde 10 milyon liralık yolsuzluk! Onlarca belediye çalışanı gözaltına alındı

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Giriş Tarihi: 04.07.2022 Güncelleme Tarihi: 04.07.2022
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CHP’li Menderes Belediyesi’nde 10 milyon liralık yolsuzluk! Onlarca belediye çalışanı gözaltına alındı

CHP'li belediyelerdeki yolsuzluklar bitmek bilmezken, hazırlanan raporlar incelendi. CHP’li Menderes Belediyesi'ndeki usulsüzlük sonucunda 10 milyon liralık kamu zararı oluştuğu tespit edildi. 26 belediye çalışanı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

CHP'li Menderes Belediyesi'nde yolsuzluk yapıldığı iddiaları üzerine Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başsavcılık soruşturma kapsamında elde edilen bilgi ve belgeleri ile bilirkişiler tarafından hazırlanan raporları inceledi.

10 MİLYON LİRALIK ZARAR

Soruşturma kapsamında hazırlanan raporlarda, Menderes Belediyesi tarafından düzenlenen çöp toplama, iş makinesi ve araç kiralama ihalelerinde yapılan usulsüzlükler sonucunda 10 milyon liralık kamu zararı oluştuğu tespit edildi.

26 ŞÜPHELİYE OPERASYON

Aralarında Menderes Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü ve Yazı İşleri Müdürünün de bulunduğu 26 belediye çalışanına 'İhaleye fesat karıştırma' suçunu işledikleri gerekçesiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerden 24'ü yakalanarak gözaltına alınırken 2 firarinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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