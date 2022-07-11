HDP’li Songül Çetin’in kredi vurgunuyla kaçış planı! Yunan polisi parasını geri itti









YUNAN POLİSİ SOYDU

Meriç Nehri üzerinden botla Yunanistan'a ulaşan Songül Çetin ile Erol A., Yunan sınır güvenlik polisi tarafından yakalandı. Songül Çetin'in üzerindeki yaklaşık 17 bin Euro'yu alan Yunan sınır polisi Çetin'i Erol A. ile birlikte geldikleri bota bindirerek geri Türkiye'ye gönderdi. Edirne İl Jandarma Komutanlığı, örgüt mensubu Erol A. ile Songül Çetin'in Yunanistan tarafından geri itildiğine yönelik istihbari bilgiye ulaştı. İki zanlının Türkiye'ye girişi yapmasının ardından Jandarma ekipleri harekete geçti.