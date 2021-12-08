CHP'li İBB'deki yolsuzluk iddiası büyük skandalları ortaya çıkardı! Tecavüz, şantaj...
Son dakika haberleri... CHP'li İBB'deki ihalelerin araştırılmasıyla birçok yeni skandal ortaya çıktı. CHP İstanbul Milletvekili ve CHP Parti Meclisi Üyesi Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.’nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden 14 ihale aldığı ve söz konusu ihalelerin yaklaşık bedelinin 2 milyar TL olduğu öğrenildi. CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat’tan ilişki görüntülerini yayma tehdidiyle 10 milyon TL isteyen ve parti içindeki 5 kişilik şantaj şebekesinde yer aldığı gerekçesiyle tutuklanan Aynur Doğan, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği ifadede, “(Özgür Karabat) 'İBB'den büyük bir ihale alacağım. Buradan alacağım paradan da sana para vereceğim. Burada oturmanı istemiyorum' demişti. Peki, bahsi geçen büyük ihaleler İETT'den alınan ihaleler mi? İşte İBB'deki kirli ağı ortaya çıkaran haberin tüm detayları...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen otobüs bakım ihalelerinde 732 milyon liralık yolsuzluk olduğunu belirterek, "Tarihin en büyük yolsuzluğu. Sadece 7 ihale. 1993'teki İSKİ skandalı bunun yanında devede kulak kalır. Şimdi yapılması gereken şu; gideceksiniz hesap soracaksınız" şeklindeki ifadeleri; İBB iştiraki İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (İETT) yaptığı ihaleleri gündeme getirdi.
CHP'Lİ VEKİLİN MALİ MÜŞAVİR OLDUĞU ŞİRKET 14 İHALE ALDI
CHP İstanbul Milletvekili ve CHP Parti Meclisi Üyesi Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 14 ihale aldığı ve söz konusu ihalenin yaklaşık bedelinin 2 milyar TL olduğu öğrenildi.
KARABAT, SEÇİMDEN SONRA ŞİRKETİN MALİ MÜŞAVİRİ OLDU
Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmeden önce Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin mali müşavirinin Sema Yay olduğu öğrenildi.
Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran 2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Özgür Karabat'ın, seçimden sonra şirketin mali müşaviri olduğu bildirildi.
Ticaret Sicil Gazetesi'nin; 25 Eylül 2020 tarihli sayısında Özgür Karabat'ın Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin mali müşaviri olduğu açıkça gözüküyor.
Ticaret Sicil Gazetesi'nin; 18 Aralık 2020 tarihli sayısında Özgür Karabat'ın Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin mali müşaviri olduğu gözüküyor. Şirketin sermaye artımının Özgür Karabat'ın raporuyla tespit edildiğine dikkat çekiliyor.
İŞTE O 14 İHALE
Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin Ekrem İmamoğlu döneminde 20 Eylül 2019-16 Haziran 2021 tarihleri arasında 14 ayrı ihale aldığı bildirildi.
Sabah'ın haberine göre Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde aldığı ihalelerin tarihleri şöyle:
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20 Eylül 2019- 531 Adet Otokar Kent 290LF Model Otobüsün Bakımı, Arıza ve Hasar Onarımı, Servise Hazırlanması, Yol Yardımı ve Garaj İşletimi) (Pazarlık Usulü İhale)
23 Eylül 2019- 385 Adet Citaro Solo Otobüsün Bakımı, Arıza ve Hasar Onarımı, Servise Hazırlanması (Pazarlık Usulü İhale)
20 Kasım 2019- 24.258.000 Kilometre Otobüs, Bakım ve Onarımı (Açık İhale)
21 Kasım 2019- 23.427.00 Kilometre Otobüs Bakım Onarımı (Açık İhale)
27 Aralık 2019- 2.639.000 Kilometre 139 Adet Karsan 74 Adet Connectog Otobüslerin Bakım Onarımı (Pazarlık Usulü İhale)
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23 Aralık 2020-1.938.750 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarımı (Pazarlık Usulü İhale)
23 Aralık 2020- 1.890.600 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarımı (Pazarlık Usulü İhale)
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22 Ocak 2021- 3.740.300 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarımı (Pazarlık Usulü İhale)
22 Ocak 2021- 3.781.200 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarımı (Pazarlık Usulü İhale)
9 Şubat 2021- Ayazağa Garajı İşlettirme (Açık İhale)
9 Mart 2021- 40.689.000 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarım (Açık İhale)
11 Mart 2021- 137.621.000 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarımı (Açık İhale)
11 Mart 2021- 37.191.00 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarımı (Açık İhale)
16 Haziran 2021- BMC Procity Model Ağır Hasarlı Aracın Onarımı (Açık İhale)
MERCEDES-BENZ OTOMOBİL TAMİR İÇİN YETERLİ OLMADIĞI GEREKÇESİYLE İHALEDEN ELENDİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin; otobüsü imal eden Mercedes-Benz firmasını tamir için yeterli olmadığı gerekçesiyle ihaleden elediği ifade edildi.
DOĞAN: "ÖZGÜR KARABAT, 'İBB İHALESİNİ SANA VERECEĞİM' DEDİ"
CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'tan ilişki görüntülerini yayma tehdidiyle 10 milyon TL isteyen parti içindeki 5 kişilik şantaj şebekesinden 4 kişi tutuklanmıştı. Aynur Doğan, "Özgür Karabat bana tecavüz etti" ifadelerini kullanmıştı.
Tutuklanan Aynur Doğan, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği ifadede, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ı suçlamış ve "(Özgür Karabat) Benimle sürekli birlikte olmak istediğini söyledi. 'Tanıdıklarına söylerim' diye beni tehdit ediyordu. Whatsapp üzerinden görüntülü arıyor ve kendisini tatmin ediyordu. Bana, 'İBB'den büyük bir ihale alacağım. Buradan alacağım paradan da sana para vereceğim. Burada oturmanı istemiyorum' dedi. Bana araç alabileceğini de söyledi. Yaşadıklarımı arkadaşım Cahit'e anlattım ve yardım istedim. Şantaj yapmadım" iddiasında bulunmuştu.
Aynur Doğan ve eski CHP Çekmeköy İlçe Başkanı Erdoğan Bozkurt'un da aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alınmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemleri tamamlanarak Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Savcılık tarafından sorguları yapılan 5 şüpheliden 4'ü tutuklama talebiyle İstanbul Nöbetçi 11. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiş, aralarında Karabat'la yasak aşk yaşayan ve şantajın başrolünde bulunan Doğan ile Bozkurt, Cahit A. ve Ahmet A. "Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek", "Şantaj" suçlarından tutuklanmıştı.
İNTİKAM PLANI YAPTILAR
Şantaj skandalının nasıl geliştiğine ilişkin detaylar şöyle: Milletvekili Özgür Karabat'tan 10 milyon TL'yi isteyen şüpheli Cahit A., seçim döneminde CHP Arnavutköy Belediye Başkan aday adayı oldu ve Karabat'tan seçilebilmesi için yardım istedi. Seçilemeyen Cahit A.'nın kardeşi Ahmet A. bunun sorumlusu olarak Karabat'ı gördü. Aday adaylığı dönemindeki masrafları telafi etme bahanesiyle suç ortaklarıyla birlikte Aynur Doğan'ın, Karabat'la yakınlaşmasını istedi.
Doğan, Karabat'la birden fazla olacak şekilde evine davet ederek birliktelik yaşadı. İlişkiyi gizli kamera düzeneğiyle kayıt altına aldı. Şüpheliler Karabat'a görüntülerin ifşa edileceği tehdidiyle mesaj gönderdi. Cahit A. önce 10 milyon TL istedi, Karabat'ın kabul etmemesi üzerine 3 milyon TL'ye kadar düştü.
Doğan'ın, Karabat'la yaşadığı her birliktelik sonrası, Cahit A.'ya bilgi verdiği, Ahmet A.'nın ise dijital materyalleri Doğan'dan teslim aldığı tespit edildi. Bozkurt'un ise Karabat'a şantaj içerikli mesajlar gönderdiği belirlendi. Mesajları göndermeden önce ise Doğan'a göndererek, fikrini sorduğu, aralarında şakalaştıkları ortaya çıktı.
Bozkurt'un milletvekili Karabat'a Doğan'la olan ilişkisine ait fotoğrafları da gönderdiği belirlendi. Cahit A.'nın Ahmet A.'ya yazdığı mesajlarda, Doğan'ı tatile göndereceğini, kimsenin onu bulamayacağını söylediği tespit edildi.
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