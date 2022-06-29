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Son dakika: Aykut Erdoğdu ve eşi Tuba Torun CHP'den istifa etti

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Giriş Tarihi: 29.06.2022 Güncelleme Tarihi: 29.06.2022
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Son dakika: Aykut Erdoğdu ve eşi Tuba Torun CHP’den istifa etti

Son dakika haberi... CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi olan eşi Tuba Torun yaşanan ses kaydı skandalı sonrası partilerinden istifa etti.

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