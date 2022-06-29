Devleti 25 milyar lira zarara uğrattılar! Operasyonun perde arkası belli oldu! Böyle lüks ve şatafat görülmedi
Demir-çelik fiyatlarını manipüle eden, tam 105 milyar liralık sahte faturayla kamuyu 25 milyar zarara uğratan 3 suç örgütüne operasyon düzenledi. İş insanı Nesim Malki cinayetinin azmettiricisi olduğu iddia edilen ve 'Demir Yumruk' operasyonunda gözaltına alınan Erol Evcil'in 3 büyük demir-çelik firmasına 'çöktüğü' ortaya çıktı. Şirketleri ise akrabaları üzerine geçirdiği belirlendi. Devlete 4 milyar lira vergi borcu olan Evcil’in lüks yaşantısından ödül vermediği ortaya çıktı. Evcil, özel jetiyle gün içinde 5 ile seyahat yaparken, Hatay’dan et yemek için İstanbul’a gittiği tespit edildi. Evcil ayrıca eşini de günü birlik Paris’e jetiyle gönderdiği ortaya çıktı. Operasyonun ardından mahkeme kararıyla fabrika, konut ve işyerleri olan toplam 261 taşınmaza, şirketlere ve şahıslara ait 327 otomobil ve Erol Evcil’e ait uçağına el konuldu. Ayrıca 8 bin 690 hesap dondurulurken 39 şirkete kayyum atandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı; demir-çelik sektöründe üretici olarak faaliyet gösteren ve güçlenerek tekelleşmeye çalışan suç örgütlerine yönelik, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'nitelikli dolandırıcılık', 'Rüşvet' ve 'Vergi Usul Kanununa muhalefet' suçlarından soruşturma başlattı.
Ankara Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne, Vergi Denetim Kurulu Müfettişleri ve MASAK ile KOM ekiplerinden oluşan çalışma grubu destek verdi.
30 KİŞİLİK ÖZEL EKİP TAKİBE ALDI
Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 30 kişiden oluşan özel ekip, 10 ay boyunca her bilgi, belge ve detay titizlikle değerlendirildi, dinlime ve fiziki takip yapıldı. 3 ayrı suç örgütü tespit edildi. Örgütlerin, demir-çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozdukları, sektördeki diğer firmaları devre dışı bırakarak tekel olmaya çalıştıkları, sahte fatura düzenleyerek 3'üncü şahıslar üzerinden kurdukları paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç sağladıkları belirlendi. 105 milyar liralık sahte fatura ile kamunun 25 milyar lira zarara uğratıldığı saptandı.
3 SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ GÖZALTINDA
Ankara merkezli İstanbul, Adana, Hatay, Kayseri ve İzmir'in de aralarında bulunduğu toplam 29 ilde eş zamanlı şafak baskınları yapıldı. 3 ayrı gruba yönelik operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı verilen 374 şüpheliden 310 kişi yakalandı. Adreslerinde bulunmayan şüphelilerden 2'sinin cezaevinde olduğu, 6'sının ise yurtdışına kaçtığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar arasında suç grubu liderleri Erol Evcil adıyla bilinen Erol Eşrefoğlu, Hüseyin Eryılmaz ve Melih Karabacak da bulunuyor.
39 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI
Operasyon kapsamında aralarında mağdurların da bulunduğu 455 kişinin bilgisine başvuruldu. Eş zamanlı olarak şüphelilere ait 374 ev, 95 şirket olmak üzere 470 adreste arama yapıldı. Ev ve işyerlerinde 6 ruhsatsız tabanca, çok sayıda değişik firma ismine düzenlenmiş kaşe, irsaliye defteri, fatura ve ziynet eşyası ele geçirildi. El konulan döviz, altın ve pırlantaların değerinin 500 milyon lira olduğu ortaya çıktı. Ayrıca kasalarda bulunan yüklü miktarda nakit paraya el konulurken, paraların sayım ve tespit işlemleri gün boyu sürdü. Aramalarda 4 kamyon dolusu belge incelemek üzere el konuldu. Operasyonun ardından mahkeme kararıyla fabrika, konut ve işyerleri olan toplam 261 taşınmaza, şirketlere ve şahıslara ait 327 otomobil ve Erol Evcil'e ait uçağına el konuldu. Ayrıca 8 bin 690 hesap dondurulurken 39 şirkete kayyum atandı. Demir-çelik fiyatlarını manipüle edenler arasında bir dönem adı 'karanlık ilişkiler'le anılan ve hapis yatan Erol Evcil çıktı. Erol Evcil, soyadını 2006 yılında değiştiren Erol Eşrefoğlu olarak değiştirdiği ortaya çıktı. Evcil, Hatay İskenderun'da kaldığı rezidansın yangın merdiveninden kaçmaya çalışırken Polis Özel Harekat ekipleri tarafından gözaltına alındı.
EROL EVCİL KÖKLÜ FİRMALARA BÖYLE ÇÖKTÜ
Erol Evcil'in liderliğini yaptığı suç örgütü yöneticileri zor durumdaki fabrikaları hedef aldığı tespit edildi.
İlk olarak, mali sıkıntı yaşayan veya üretimi durdurulan tesisin sahipleri ile satın alma vaadi ile kira kontratı imzalanıyor. Kiralama yoluyla tesise girildikten sonra 'operasyon' başlıyor. Demir-Çelik ürünlerini piyasaya sattıktan sonra satışı yapılan malların paralarının satış yapan firmaya dönmesi gerekirken, bu paraların Evcil'in talimatı ile idare ettiği grup şirketleri hesaplarına aktarılarak firmaların içini boşaltılıyor. KDV, kurumlar vergisi ve stopaj ödemeleri bu firmaların üzerinde bırakılarak firmaların borç yükünü arttırılıyor. Borçlar nedeni ile haciz gelmesi durumunda kiracı değişimine giderek faaliyetine devam ediyor. Herhangi bir tahsilat yapılamadığı içinde kamu alacağı tahsilini engellemiş oluyor. Demir çelik sektöründe faaliyet yürüten köklü firmaları bu şekilde kasıtlı olarak iflasa sürükledikleri ortaya çıktı. Evcil'in bu yöntemle devleti 3 milyar 955 milyon 628 bin 534 lira zarara uğrattı.
EROL EVCİL'İN BATIRDIĞI FABRİKALAR
Erol Evcil'in üzerinde herhangi bir fabrikanın sahibi olmadığı ve bunları akrabalarını üzerine yaptırdığı ortaya çıktı. İzmir Bornova'daki bugünlerdeki değeri 300 milyon doları aşan Demir Çelik fabrikası yaptığı yenileme yatırımları sonrası mali sıkıntıya düştü. O süreçte Erol Evcil devreye girerek tesise çöktü. Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde olan Nursan, mali sıkıntıya girince üretimini durdurmuştu. Erol Evcil ve ekibi, bir süre sonra ilgilenmeye başladığı tesisi kontrolü altına aldı ve adını ABA Demir Çelik olarak değiştirdi. Sivas Demir Çelik de Erol Evcil'in denetimine giren bir diğer büyük tesis oldu.
4 MİLYAR BORCA RAĞMEN ÖZEL JETİYLE GEZİYOR
Devlete 4 milyar lira borcu olan Erol Evcil'in lüks yaşantısından ödül vermediği ortaya çıktı. Evcil, özel jetiyle gün içerisinden 5 ile seyahat yaptığı ve Hatay'dan et yemek için İstanbul'a gittiği tespit edildi. Evcil lüks araçlara binerken eşini de günü birlik Paris'e yine özel jetiyle gönderdiği ortaya çıktı.
NESİM MALKİ CİNAYETİNİN AZMETTİRİCİSİ
Erol Evcil ya da gerçek adıyla Erol Eşrefoğlu, turizm şirketiyle 1986 yılında iş hayatına atıldı ardından iplik işine girdi. Evcil, bir dönem 'Zeytin Kralı' olarak anıldı. Eze Zeytincilik'in eski sahibi Evcil, kara para aklamak ve organize suç örgütü yönetmekten tutuklandı. Evcil, 1995 yılında cinayete kurban giden Tunca Tekstil'in sahibi olan Bursalı iş adamı Nesim Malki cinayetinin azmettiricisi olarak yargılandı. 2015 yılında İzmir'in Foça ilçesindeki yazlığında yakalanan Erol Evcil 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme' suçundan 4 yıl 2 ay, 'suçtan kaynaklanan mal varlıklarını akladıkları' suçundan da 6 yıl 8 ay olmak üzere toplam 10 yıl 10 ay hapis cezası ve 1 milyon 250 bin lira da adli para cezası verdi. Evcil, infaz yasası düzenlemesi kapsamında 16 Nisan 2020'de tahliye edilmişti.
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