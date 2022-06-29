Devleti 25 milyar lira zarara uğrattılar! Operasyonun perde arkası belli oldu! Böyle lüks ve şatafat görülmedi

EROL EVCİL KÖKLÜ FİRMALARA BÖYLE ÇÖKTÜ

Erol Evcil'in liderliğini yaptığı suç örgütü yöneticileri zor durumdaki fabrikaları hedef aldığı tespit edildi.

İlk olarak, mali sıkıntı yaşayan veya üretimi durdurulan tesisin sahipleri ile satın alma vaadi ile kira kontratı imzalanıyor. Kiralama yoluyla tesise girildikten sonra 'operasyon' başlıyor. Demir-Çelik ürünlerini piyasaya sattıktan sonra satışı yapılan malların paralarının satış yapan firmaya dönmesi gerekirken, bu paraların Evcil'in talimatı ile idare ettiği grup şirketleri hesaplarına aktarılarak firmaların içini boşaltılıyor. KDV, kurumlar vergisi ve stopaj ödemeleri bu firmaların üzerinde bırakılarak firmaların borç yükünü arttırılıyor. Borçlar nedeni ile haciz gelmesi durumunda kiracı değişimine giderek faaliyetine devam ediyor. Herhangi bir tahsilat yapılamadığı içinde kamu alacağı tahsilini engellemiş oluyor. Demir çelik sektöründe faaliyet yürüten köklü firmaları bu şekilde kasıtlı olarak iflasa sürükledikleri ortaya çıktı. Evcil'in bu yöntemle devleti 3 milyar 955 milyon 628 bin 534 lira zarara uğrattı.

EROL EVCİL'İN BATIRDIĞI FABRİKALAR

Erol Evcil'in üzerinde herhangi bir fabrikanın sahibi olmadığı ve bunları akrabalarını üzerine yaptırdığı ortaya çıktı. İzmir Bornova'daki bugünlerdeki değeri 300 milyon doları aşan Demir Çelik fabrikası yaptığı yenileme yatırımları sonrası mali sıkıntıya düştü. O süreçte Erol Evcil devreye girerek tesise çöktü. Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde olan Nursan, mali sıkıntıya girince üretimini durdurmuştu. Erol Evcil ve ekibi, bir süre sonra ilgilenmeye başladığı tesisi kontrolü altına aldı ve adını ABA Demir Çelik olarak değiştirdi. Sivas Demir Çelik de Erol Evcil'in denetimine giren bir diğer büyük tesis oldu.