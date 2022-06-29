Türkiye'nin NATO'daki siyasi zaferi PKK'lı vekil Kakabaveh gibi Meral Akşener'i de rahatsız etti!
Türkiye Başkan Erdoğan'ın kararlı duruşuyla yürüttüğü bir diplomasi savaşından daha zaferle ayrıldı. PKK'ya verdiği destek yüzünden Türkiye tarafından veto alarak NATO'ya katılma umutları sona eren İsveç, Madrid'deki zirvede Türkiye'nin şartlarını kabul ederek NATO'ya katılmaya hak kazandı. Uzun ve diplomatik savaşın verildiği bu süreçte İsveç Başkan Erdoğan'ın "PKK'ya destek vermeyeceksiniz" şartını kabul etmek zorunda kalıp, uluslararası arenada Türkiye'nin lider güçlerden biri olduğunu kabul etti. Yabancı basının manşetlerinden düşürmediği zafer hakkında konuşan Meral Akşener'in yaklaşımı, siyasi başarıyı hazmedemeyen düzeydeydi. Akşener grup konuşmasında "İktidarın attığı bu imza ülkemizin çıkarlarıyla bağdaşmayan bir tavizdir" dedi. NATO'daki diplomasi zaferini tebrik edip Türkiye'nin çıkarlarının korunduğu gerçeklerini görmek istemeyen Akşener'in "inadına muhalafet" tarzı kamuoyunda kayda değer görülmedi. İsveç'in terör destekçisi vekili Kakabaveh de, anlaşmanın, kendileri için kara bir gün anlamına geldiğini belirtti. Kakabaveh, Dışişleri Bakanı Linde hakkında gensoru önergesi vermeye çalışacağını söyledi.
NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapan İspanya'nın başkenti Madrid'de kritik bir anlaşmaya imzalar atıldı. Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de katıldığı dörtlü görüşme gerçekleştirildi.
ANLAŞMA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI
Anlaşma sonrası, söz konusu İskandinav ülkelerindeki terör örgütünün faaliyetlerine izin verilmemesi, silah ambargolarının kaldırılması ve iade taleplerinin ivedilikle yerine getirilmesi gibi maddelerin yer aldığı bildiri üzerinde anlaşma sağlandı. Dünya basınından çeşitli gazeteler ve medya kuruluşları, İsveç ve Finlandiya'ya NATO yolunu açan kritik bildiriye geniş yer ayırdı. Anlaşma Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'zaferi' olarak yorumlandı.
'ÜLKEMİZİN VERDİĞİ TAVİZDİR'
Ancak muhalefet, Türkiye'nin bu diplomatik başarısından rahatsız oldu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, NATO-Türkiye-İsveç-Finlandiya arasında imzalanan mutabakatı eleştirirken, "İktidarın attığı bu imza ülkemizin çıkarlarıyla bağdaşmayan bir tavizdir. Üçlü mekanizma İsveç ve Finlandiya NATO üyesi olduktan sonra devreye girecek. Böyle durumlara Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının imza attığı başka mutabakatlara da şahit olduk. Aldanmak ve aldatılmak sıradan alışkanlıkları olsa da bu Türk milleti için kabul edilebilir değildir" dedi.
'GURURUM İNCİNDİ' DEMİŞTİ
İYİ Parti Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli, memorandumu eleştirirken, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti milletvekilini geçin bir vatandaşı olarak gururum incindi, bu kadar kolay olmamalıydı. Her seferinde Türkiye'nin sözünün değerini bu kadar küçültmeyin lütfen; ayıptır, günahtır, yazıktır." sözlerini sarf etmişti. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise iktidarın dış politikada, söylemlerine uygun hareket etmediğini öne sürerek, "Aylarca Türkiye'ye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda içeride hamaset çekip sonra Madrid'e gidip Biden ile yüz yüze gelince buna 'evet' denilmesini çok sağlıklı bulmuyoruz. Eğer bir anlaşma yapılmışsa Sayın Kurtulmuş gelsin, bizce mahsuru yok, Meclis'i bilgilendirsin. Ne söz alındı, ne taahhütte bulunuldu? Bilmiyoruz. Aylarca efelenildi, Madrid'de bir anda kuzu kesildi." ifadelerini kullanmıştı.
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